唱作新人Kudos Lam林躍推出今年第四首派台作品《反悔掣》。

畢業於香港浸會大學流行音樂系的唱作新人Kudos Lam林躍，推出今年第四首派台作品《反悔掣》，延續一貫親自創作的音樂路線。身為Edward Chan培養出來的音樂人Kudos，今次親自包辦作曲及編曲，並聯同James Wu監製，填詞則由黃偉文（Wyman）操刀。歌曲以「如果現實中有反悔掣，你會否使用」為題，寫出人在重要關頭猶豫不決，最終仍選擇鼓起勇氣向前的心情。 Kudos透露，新歌靈感源自《附屬藍圖》之後想出一首比較輕鬆及清新的情歌，「於是喺寫旋律嘅時候主要係探索咩旋律最啱自己唱，首歌係我攞住支結他慢慢jam嚟，所以首歌有保留到最初嘅結他ideas。」《反悔掣》的題材，意外地與Kudos性格不謀而合。他指現實中自己是「改變主意大王」，並表示：「成日決定咗一樣野之後突然改變計畫或者後悔，比較鍾意隨性啲，跟心情做事，所以好意外Wyman有寫中我嘅性格。」他透露這個題材其實由Wyman提出，當初只邀請對方幫手寫情歌及幽默路線。

阿蛋玩到狂NG 提到現實中有否想按反悔掣的經歷，Kudos憶述今年４月與音樂系同學合辦第一場個人音樂會，「因為臨近畢業好忙，曾經諗過不如唔好令到自己壓力咁大，搞咁大壇嘢又麻煩到朋友，有啲後悔決定搞。」但籌備過程中大家都十分支持他，「願意花好多時間陪我彩排，我覺得好感動同埋被鼓勵，於是就下定決心盡最大努力完成件事，依家睇番好慶幸自己有堅持到落去。」但如果現實真的有這個掣，他坦言不會按下去，「因為無論感情上、生活上，經歷遺憾係令我成長嘅養份，學習喺唔同關係入面接納自己同埋對方嘅不完美係我覺得好重要嘅課題，雖然會有猶豫嘅瞬間，但《反悔掣》呢首歌嘅重點更多係在於學識點樣去過濾複雜嘅情感，做啱嘅決定，令未來嘅自己唔好後悔。」