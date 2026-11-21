2013年驚典電影《嚇鬼阿嫂》曾在泰國勁收10億泰銖，更於香港叫好叫座，寫下千萬票房的佳績。《嚇鬼阿嫂》女主角Davika Hoorne（Mai）新片《蚣心計》集合泰國影史最強班底，與《嚇鬼阿嫂》導演相隔13年再度攜手，屬泰國本年度衝擊票房的壓軸話題作！

獲封為「泰國第一神顏」的Mai，絕對是主演《蚣心計》的最佳人選，皆因電影講述一名不老姨婆，年過80依然貌似少女，此時正要用邪術，引誘剛成年的甥孫女做替身。現實中，Mai為泰國及比利時混血兒，13、14歲即以模特兒身份出道，多年來靚樣不變，甚至愈添女人味。早前於泰國首映禮上，Mai以一襲蜈蚣花紋透視長裙示人，盡顯誘人魅力；她在訪問中更透露自己在戲中將有性感戲份，更豪言只要是角色需要，必定會瞓身演出！