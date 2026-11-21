2013年驚典電影《嚇鬼阿嫂》曾在泰國勁收10億泰銖，更於香港叫好叫座，寫下千萬票房的佳績。《嚇鬼阿嫂》女主角Davika Hoorne（Mai）新片《蚣心計》集合泰國影史最強班底，與《嚇鬼阿嫂》導演相隔13年再度攜手，屬泰國本年度衝擊票房的壓軸話題作！
獲封為「泰國第一神顏」的Mai，絕對是主演《蚣心計》的最佳人選，皆因電影講述一名不老姨婆，年過80依然貌似少女，此時正要用邪術，引誘剛成年的甥孫女做替身。現實中，Mai為泰國及比利時混血兒，13、14歲即以模特兒身份出道，多年來靚樣不變，甚至愈添女人味。早前於泰國首映禮上，Mai以一襲蜈蚣花紋透視長裙示人，盡顯誘人魅力；她在訪問中更透露自己在戲中將有性感戲份，更豪言只要是角色需要，必定會瞓身演出！
蠱惑邪術搞血親
《蚣心計》由《全職乖孫》（How to Make Millions Before Grandma Dies）、《出貓特攻隊》（Bad Genius）製作公司GDH帶來的最新泰心寒之作，故事講述人間蒸發數十年之後，姨婆禾拉娜（Mai 飾）突然現身，還要求在18歲的甥孫女烏伊家中暫住。奇怪的是，禾拉娜本應年屆八十，然而身形樣貌竟宛如二、三十歲的後生女，仍然性感非常。隨著禾拉娜的到來，烏伊一家接連遇上各種詭怪事，一切矛頭直指這位不老姨婆！烏伊的爸爸懷疑禾拉娜接近自己女兒另有目的，於是暗中派大師找出這不速之客的真身；同時，烏伊一家各人暗藏的秘密亦逐一被禾拉娜暴露！為了繼續長生不老，禾拉娜必須使出一切蠱惑邪術，讓眼前的青春軀殼繼承魔鬼之身。