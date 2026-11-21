TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》，明晚（22日）播出的第12集，四位女神何沛珈（Roxanne）、郭珮文（Juliana）、俞可程（Kanis）及陳星妤（Yvette）將分別與方智弘（Oscar）、俞鋆瑞（Ice）、侯建民（Zico）及關經翰（Oswald）在主題公園內單獨約會。 Ice向Ju派定心丸 一心一意由美國飛來香港追回阿Ju的Ice，在海洋公園的單獨約會中火力全開，除捉實阿Ju喜歡貓咪這一點安排「親親狐獴」環節，還為阿Ju準備了一份代表著「二人未來」的驚喜，令阿Ju大為感動。原來阿Ju與Ice兩年前曾首次到海洋公園拍拖，今次重踏昔日拍拖地，Ice自然落足心機安排行程，第一站已是阿Ju極喜歡的「親親狐獴」，全程笑得像個孩子之餘，還一度興奮地模仿狐獴叫聲。當Ju得悉行程是Ice為她度身訂造時，更忍不住開心地拍打Ice。這次Ice確實甚有誠意，一直被指與異性零距離感的他，當得悉眼前的狐獴是女仔時，竟幽默地向阿Ju派定心丸：「你不要擔心，我不會摸牠們」，令阿Ju哭笑不得，事後坦言與Ice約會很開心兼拾回童真：「我覺得我哋都變咗小朋友，玩得好開心，可以放低晒所有煩惱做番自己。」

一句「她只跟我吃菜」顯優勢 就算是簡單的一餐飯，二人亦吃出了非一般的默契，落單習慣及食量一致的同時，Ice更是世上唯一能逼阿Ju吃菜的人！雖然阿Ju出名身形弗到漏，但原來她只愛吃肉討厭吃菜，為了阿Ju健康著想，Ice由從前到現在都會費盡心思令阿Ju吃菜，Ice：「以前我都要逼她吃菜，她只跟我吃菜，所以我今天也會逼她吃菜。」 今次約會，Ice「循序漸進」令阿Ju在啼笑皆非的冧爆狀態下，不知不覺被Ice投餵了足足四棵菜。Ice氹阿Ju食菜時全程「打情罵俏」，等極冇肉食的阿Ju，連番笑晒詐嬌投訴：「你只給我吃菜，我是兔子嗎？」至於Ice就一味「真的真的，相信我。」由於二人極甜蜜「一來一往」實在精彩，而被騙吃了四棵菜的阿Ju，事後笑言覺得好搞笑：「我都諗番之前佢為咗健康著想，成日都會嘗試畀啲菜我食。」