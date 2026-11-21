Michael C邀來Sinnie Ng合唱《（我們的）傷口不算甚麼》，二人更共同監製這個合唱版。

早前推出《傷口不算甚麼》的Michael C邀來Sinnie Ng合唱，帶來全新版本《（我們的）傷口不算甚麼》，Sinnie加入參與作曲及填詞，二人更共同監製這個合唱版。Michael分享，早前宣傳原版歌曲時曾與不同單位合唱，發現由女聲演繹竟帶來截然不同的感覺，令他萌生加入女性視角的念頭。一直欣賞Sinnie音樂的Michael，過往亦曾與她合作，自然視她為女主角的心水人選！原版故事只從一個人的角度出發，但Michael認為感情從來都是雙方的事：「一個人唔開心，係咪一定代表另一個人做錯？」希望今次透過合唱，讓大家從不同立場理解感情中的傷痛，Sinnie即笑言：「即係通識嗰啲多角度換位思考？」

由自勉變雙方訴苦 Sinnie分享，今次不但重新填詞，更調整歌曲結構，將原版強悍、自勉的感覺變得柔和，增添敘事元素。她笑言：「呢個合唱版其實有少少老屈咗Michael！佢喺獨唱版MV明明係一個受咗傷嘅人，但今次我哋一路寫一路講，發現咁寫Michael都幾渣男喎！」不過Sinnie認為，兩個版本並非要分辨誰對誰錯，而是從不同立場出發，發現原來雙方都有傷口，只是對同一段關係有着不同理解。 音樂細節毫不馬虎 Sinnie憶述，初初與Michael討論的首要議題便是歌曲究竟想訴說一個怎樣的故事，最終二人決定共同擔任主角，讓男女聲像對話般互相回應。Michael亦配合新故事重新編曲，將原有結他solo改成兩支結他Double Lead，象徵感情中的兩個人可以一起發洩、一起傷心，讓音樂與人聲互相呼應。兩位音樂人的碰撞當然不止於此，歌曲編排藏有不少細節巧思。他們於歌曲首尾特意加入被二人稱為「走音琴」的樂器，Sinnie解釋：「我哋刻意唔用一般鋼琴嗰種好工整、好啱數嘅聲音，而選擇呢種略帶走音嘅音色，就係受傷嘅人會聽到嘅聲音。」Michael補充，希望藉此營造夜晚睡前獨自胡思亂想的感覺，而intro和outro也特意呼應副歌旋律，令整首歌更有故事感。當中還藏有小彩蛋，合唱版的結他solo的旋律其實取自獨唱版solo的尾段，象徵新故事正是上一個故事的延續。

首次互相監製人聲 除了一起構思故事，今次二人更共同監製，為歌曲注入更多角度的詮釋，錄音時亦互相監製對方的人聲。Sinnie指這是自己第一次監製男歌手的vocal，過程相當新鮮。她憶述當日Michael的同事亦在場，聽到他的演繹後更忍不住表示：「好少聽到Michael呢把聲！」Sinnie受訪時仍難掩興奮，直言很開心能發掘到Michael聲線的另一面。 Sinnie打喊露拍喊戲 除了音樂上的新嘗試，二人亦為《（我們的）傷口不算甚麼》拍攝MV。今次MV以黑白調visualizer方式呈現二人感情褪色的無力感與可惜。Sinnie分享拍攝小秘技：「我覺得淚眼汪汪好似會啱個感情啲，所以每次開機前都刻意大打喊露，咁就會泛起淚光！」Michael隨即爆料自己可能拍下了 Sinnie張大嘴巴打喊露的照片，成功收集對方「黑圖」！至於Michael的演技，原來亦有向Sinnie偷師。他大讚：「Sinnie好勁，一拍攝就入型入格，幾乎一秒入戲！」於是他在拍攝時便思考，如果由Sinnie演繹同一幕會如何處理，再以自己的方式回應，令拍攝過程亦充滿交流。

Michael C & Sinnie Ng – （我們的）傷口不算甚麼 So, are we fine now? | Official Visualiser