昨日宣布將再老竇的方力申（Alex）， 繼7年前成功挑戰45公里環島泳寫下歷史後，今日（21日）以凝動大使身份挑戰全程35公里的「方力申港澳慈善游2026」，由香港大嶼山雞翼角游至澳門黑沙海灘，為凝動香港體育基金籌募善款，所得款項將用於為基層及有特殊教育需要（SEN）的兒童及青少年提供平等參與體育的機會，認真有意義。

最重要兩個女人整早餐 今日大清早，方力申天未光已在社交平台出story公開自拍刷牙照表示準備出發，8時已抵達出發地點，之後再上船開始其35公里慈善游。在出發儀式上，方力申首先感謝一眾親友、支持者、原居民、義工、支援泳手及捐款者，在天氣寒冷、路途遙遠，甚至可能暈船的情況下，仍然親身到場支持。離開大澳碼頭前，他亦與太太Maple及媽媽深深擁抱，感謝家人的陪伴與支持。 分享期間，方力申提到，早上看見非常溫馨的畫面，人生最重要的兩個女人在厨房替他整早餐，媽媽在廚房煲粥、太太親手製作Pancake，令他感受到家人的溫暖。他亦分享自己一向重視承諾，盡量不會更改已答應的事情，因為他認為既然認定一件事重要，就應該盡力做好。

分享35公里港澳游心情 談到即將展開的35公里港澳橫渡，方力申估計氣溫約為攝氏17至18度，水溫則約為攝氏22至25度，認為水溫比氣溫高，情況尚可接受。他表示，游泳時會專注於每一下划水，以及眼前的目標，一步一步向目的地前進。他亦指出，出發後約一小時是其中一段較具挑戰性的航程，因為香港附近有不少大型船隻，需要留意船隻的航行及避讓情況。他強調，自己會專注眼前的每一下划水，繼續向澳門進發，並向現場支持者表示：「你哋會望住我，我知你哋會望住我，我會游到澳門，澳門見。」