周潤發、蔡一智、黃浩然今朝8點在大帽山出發，用了6小時23分鐘完成20公里毅行者。發哥表示今次「好慢」，原因是大帽山有近7-8公里大斜路，「頂唔順丫！唔係腳震震，係甩髀丫！」蔡一智續指他們因為到千島湖打卡，所以又行多了一段路，發哥指因為很多朋友未來過，所以要一齊打卡。

黃浩然負傷上陣

發哥及阿智爆黃浩然負傷上陣，發哥說：「佢隻腳有啲扭親，佢上次玩好勁嗰個運動拉親，我哋就住佢，慢慢咁。」黃浩然則表示很小事。談到今次是50周年20公里限定版，黃浩然指機會很難得，發哥笑言一次就夠，「玩一次好啦！以後無再嚟！命都無咁長！」發哥出發前曾指怕見到蛇及鬼，問到他有沒有遇到，他指住蔡一智說：「嘩！呢條蛇幾大條丫！死鬼佬！佢就話唔舒服，呢條友行兩步又話拉下筋！佢叻嘛！」問到是否沿途和人自拍，發哥說：「必定要做啦！我哋做市民嘅嘢，為人民服務！」他又提到沿途邊食邊吹水，蔡一智表示有朱古力、飯糰等，笑謂爭少少一齊打邊爐。