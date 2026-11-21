周潤發、蔡一智、黃浩然今朝8點在大帽山出發，用了6小時23分鐘完成20公里毅行者。發哥表示今次「好慢」，原因是大帽山有近7-8公里大斜路，「頂唔順丫！唔係腳震震，係甩髀丫！」蔡一智續指他們因為到千島湖打卡，所以又行多了一段路，發哥指因為很多朋友未來過，所以要一齊打卡。
黃浩然負傷上陣
發哥及阿智爆黃浩然負傷上陣，發哥說：「佢隻腳有啲扭親，佢上次玩好勁嗰個運動拉親，我哋就住佢，慢慢咁。」黃浩然則表示很小事。談到今次是50周年20公里限定版，黃浩然指機會很難得，發哥笑言一次就夠，「玩一次好啦！以後無再嚟！命都無咁長！」發哥出發前曾指怕見到蛇及鬼，問到他有沒有遇到，他指住蔡一智說：「嘩！呢條蛇幾大條丫！死鬼佬！佢就話唔舒服，呢條友行兩步又話拉下筋！佢叻嘛！」問到是否沿途和人自拍，發哥說：「必定要做啦！我哋做市民嘅嘢，為人民服務！」他又提到沿途邊食邊吹水，蔡一智表示有朱古力、飯糰等，笑謂爭少少一齊打邊爐。
發哥大讚BIGBANG騷好睇
苗僑偉及戚美珍專程到終點等發哥等人，他們三人表示很大鼓勵。發哥預告三哥三嫂明年會參加渣馬十公里，並笑謂：「卓Sir捉賊就叻，跑步唔叻！佢今日係北潭涌帶隊，叫苗英偉！我幫佢改嘅，佢英俊咗好多！我退隱咗啦！」問到鄭則仕（Kent哥）會否繼續跑，黃浩然表示會擔任保鏢為Kent哥護航，傍住他跑。發哥笑言Kent哥已成為渣馬吉祥物，「則仕do it ！Just do it ！」並稱為Kent哥改名為「鄭杞人」，他解釋：「佢成日杞人憂天，成日驚落雨打風！佢成日嗲我問『師傅，唔跑得唔得？杞人好識蛇王！』」
談到BIGBANG的G-Dragon（GD）在尾場台上特別向觀眾席的周潤發致謝，稱他為「Forever Young Superstar」，發哥大讚好看，對於被讚forever young，他隨即擺出手勢笑稱「奇奇都唔夠我勁」，指羅嘉良在《萬千星輝賀台慶》中再度化身「呂奇」（李奇）跳唱《難兄難弟》，之再向身旁的蔡一智問：「你有冇睇？」蔡一智表示有。至於有沒有影合照，發哥說：「部機係佢經理人！我想用自己機都唔得！要用大會機！不過周太有，我陪佢睇，佢三個都鍾意，係唔鍾意我啫！」