TVB當紮花旦劉穎鏇（Tiffany）自參選港姐以來甚有觀眾緣，社交網站吸近60萬followers，早前在《903 AllStar籃球賽》憑超班籃球技術使廣大網民另眼相看，為她冠以「新一代籃球女神」之稱號。榮登「IG十大人氣GenZ女星」榜首的劉穎鏇，今日（21日）出席昂坪360舉行的粉絲見面會，吸引不少fans撐場。活動上，Tiffany大晒籃球技術，即場示範插花與轉波，獲粉絲大讚「好波！」

Tiffany表示行山對鍛鍊體能的幫助甚大，令自己可以在籃球場上保持爆發力，她自言一直喜歡行山及做其他帶氧運動，增進心肺功能與腿部肌力，Tiffany大讚行山可以欣賞沿途美景，一舉兩得！她笑言自己與纜車相當有緣：「當年參加港姐時我只有19歲，來港後第一件事就是想好好認識香港，於是親友二話不說便帶我去搭昂坪360和參觀天壇大佛。」並稱之後一定會再帶父母來打卡兼行山。

為了表揚劉穎鏇今早成功挑戰昂坪觀景台行山徑，昂坪360纜車方面即場頒發「昂坪行山探索遊」獎牌，以感謝Tiffany鼓勵大家行山做運動！其後，Tiffany邀請三位幸運fans互動玩遊戲，三人更獲得女神親筆簽名的波衫及合照機會。活動結束後，Tiffany接受訪問，談到成為公司力捧對象，她表示忙碌中仍會抽時間遠足及運動，「我反而覺得行山呢件事係我其中一項做運動嘅首選，因為真是係宥時候如果好攰，如果成日去gym room，我覺得有時候不如出去大自然感受一下空新鮮空氣，尤其是現在天氣開始變涼，我會覺得行山更加舒服，所以希望未來可以抽多啲時間行山。」