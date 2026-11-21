「東張女神」俞可程（Kanis）參加《女神配對計劃2》人氣急升，近日卻被爆與TVB綜藝科高級導演鄭韜畧（Marcus）在天盛苑疑當街翹手親吻「斷正」，單身人設瞬間被質疑。事件曝光後，她臨時缺席《萬千星輝賀台慶》，一度惹來「被雪藏」揣測，但據知她今日(21日)已復工為《東張西望》拍攝外景，似乎未受緋聞是非影響。隨着風波持續，網民翻出今年4月《女神2》記招的舊片，發現她當時曾公開宣誓「現時單身、絕無拍拖」，相關片段火速翻Hit兼負評如潮。

自事件曝光後，今季節目組隨即被質疑未有審查女神感情狀況，但第一季女神葉蒨文（Sophie）早前爆料，指上屆開拍前製作組曾逐個將女神「捉入房」盤問，兩屆審查情況似乎有別。日前，有網民更翻出今年4月16日《女神2》在電視城舉行全球招親記者會的舊片，當日為標榜節目真實性，俞可程與阮嘉敏、郭珮文、何沛珈及陳若思等齊齊在鏡頭前發誓力證單身。惟自11月5日她被拍到與導演親熱「斷正」後，該條宣誓片即被網民翻舊帳，討論區洗版式留言嘲諷：「真係發誓當食生菜」、「算吧啦，呢類型發誓冇任何約束力」、「原來女神配對計劃係配對埋導演」，更有人抵死謂：「下次節目組記住加返一句『本節目純屬虛構』」。