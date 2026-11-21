華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻女士（甘比）、馮德倫（Stephen）於皇室堡齊齊閃耀登場進行揭幕儀式，兩人在為慶祝《WINDSOR X BUCKET MAN A BUCKETFUL OF XMAS 揭幕禮》而特製的Bucketful聖誕奇遇桶上簽名，為今次皇室堡BUCKET MAN聖誕主題裝置揭開精彩序幕。Stephen更與現場粉絲進行了兩項互動遊戲。
為感謝Stephen專程來到皇室堡，甘比準備了以鈎織製成的「紅色鈎織BUCKET帽 」贈送予Stephen。這份禮物寓意「希望大家無論甚麼時候望向呢個世界，都依然能看到到美好嘅一面，時刻毋忘初心。」Stephen接過禮物時驚喜不已。
甘比表示非常欣賞Stephen的BUCKET MAN，因為角色有正義感和永不放棄的精神，跟旗下商場想帶給大家溫暖與正能量感覺吻合。Stephen表示過去BUCKET MAN以2D方式呈現，如今變成3D之餘，又能與日本IP櫻桃小丸子合作，感到好開心。他稱今次跟小丸子推出聯乘，盼可以讓BUCKET MAN吸引多些女性觀眾認識。談到甘比特意勾織出Bucket Man的帽子，笑言無難度，笑謂會考慮量產售賣。
由於「大劉」劉鑾雄是《愛‧回家之開心速遞》fans，問到大劉有沒有看新一輯《愛‧回家》，甘比即笑說：「佢都唔喺度，你唔好問我，哈哈！」Stephen即問她有無看《老馮日記》，甘比立即答有，更稱可以參與拍攝。Stephen立即追問可否也邀大劉拍一集，甘比笑謂：「我要問下佢先！我驚你頂唔住！」Stephen更謂可以構思一集與《愛‧回家》有關，甘比笑說：「你叫佢做佢會做埋導演嗰份，佢鍾意睇住鬧，佢喺入面就鬧唔到人。」