華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻女士（甘比）、馮德倫（Stephen）於皇室堡齊齊閃耀登場進行揭幕儀式，兩人在為慶祝《WINDSOR X BUCKET MAN A BUCKETFUL OF XMAS 揭幕禮》而特製的Bucketful聖誕奇遇桶上簽名，為今次皇室堡BUCKET MAN聖誕主題裝置揭開精彩序幕。Stephen更與現場粉絲進行了兩項互動遊戲。

為感謝Stephen專程來到皇室堡，甘比準備了以鈎織製成的「紅色鈎織BUCKET帽 」贈送予Stephen。這份禮物寓意「希望大家無論甚麼時候望向呢個世界，都依然能看到到美好嘅一面，時刻毋忘初心。」Stephen接過禮物時驚喜不已。