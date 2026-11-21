力申最終 以 8 小時 37 分 24 秒完成 35公里極限海域橫渡，成功籌得超過港幣逾800萬元善款。

方力申（小方）憑藉驚人毅力，於早上 8 時 53 分由香港大嶼山雞翼角下水，成功橫渡長達 35 公里的港澳公海海域，並於下午 5 時 30 分順利抵達終點澳門黑沙海灘，最終以 8 小時 37 分完成是次壯舉！截至登岸時刻，是次壯舉已成功籌得港幣逾800萬元善款。所得善款將全數撥捐「凝動香港體育基金」及「澳門特殊奧運會」，支持基層及有特殊教育需要（SEN）兒童參與體育培訓。方力申及凝動一同呼籲全城繼續踴躍捐款，將這份破浪精神延續下去，朝港幣 1,000 萬元的總籌款目標邁進。

小方以 8 小時 37 分 24 秒完成 35公里極限海域橫渡，成功籌得超過港幣逾800萬元善款。

是次 35 公里港澳海域橫渡規則極為嚴苛——泳手途中不得上船或扶著任何物件休息，亦不可穿著潛水衣、防寒衣或借用任何助浮裝備，屬極高難度的公開水域極限考驗。這趟征途須連續橫跨香港、內地珠江口及澳門三個水流與地理性質截然不同的水域，迎戰湍急海流與繁忙的大船航道，對體力、耐力與意志力均是嚴峻考驗。航程中，隨行團隊全程嚴密監察海況與航道安全，並按時為方力申補充能量與水分。考慮到小方過去主要專注於泳池短途訓練，日常亦需照顧女兒 Isla 及打理游泳學校，為克服體能與年齡限制，他特意花上數月時間重鍊長距離肌肉耐力，展現出運動員的拼搏不屈精神。

小方受訪時表示：「這幾個月的訓練真的不容易，老實說心裡一定會緊張。35公里的海況完全是未知數，過程肯定會非常辛苦，但我跟自己說一定要咬緊牙關頂過去。因為我知道，對岸有我的家人、有我的女兒 Isla，還有很多需要資源的小朋友在等著我登岸。」