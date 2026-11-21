TVB《萬千星輝賀台慶》圓滿結束，除了有顏志恒獨得45萬信用卡免簽賬額外，還有高海寧、陳展鵬、肥媽、曹永廉、黃庭鋒、劉頌鵬獲得豐富獎品連免找數簽賬額，由8萬3千元至10萬元不等。黃劍文原本有份中獎，但當時他因為太肚餓去了便利店買雞髀，導致他未能在限時內領獎，錢嘉樂只好再抽，最終由曹永廉補上。黃劍文最後更被眾人取了一個「雞髀文」的外號。

曹永廉一度成無獎人士 TVB旗下「東張＋」的YouTube頻道上載了曹永廉獲獎時在後台的片段，當時高海寧、陳展鵬、黃庭鋒、蕭正楠、曹永廉、馬國明及陳豪在後台接受訪問。其中高海寧、陳展鵬、黃庭鋒率先獲得8萬3千元及10萬元的豐富獎品連免找數簽賬額，而陳豪、蕭正楠就因為玩遊戲《弊傢伙！有嘢唔見咗！》獲到超過18元萬豐富獎品，而高海寧與馬國明也在同一遊戲獲超過10萬元豐富獎品。

曹永廉破馬國明詛咒 陳豪、馬國明在後台不停質問黃庭鋒為何會連續兩次中大獎，其中以馬國明最肉緊，激動指黃庭鋒的置業首期是因為TVB台慶。馬國明又笑住咒蕭正楠、曹永廉行衰運，其後大家笑陳豪最搵錢，就算中了大獎也好，銀碼也只是他的戶口冰山一角。當大家不停互窒之際，他們身後傳來廣播，蕭正楠指住曹永廉說：「好似曹永廉，好似嗌你喎！」而眾人以為蕭正楠講笑時，身後再有聲音叫曹永廉去一廠領獎，馬國明即拍曹永廉膊頭大叫「利是呀！」曹永廉立即破門衝入一廠，蕭正楠緊隨其後，展鵬也出去確認是否真有其事。馬國明、陳豪、高海寧及黃庭鋒就非常驚喜，一度擘大個口，場面非常好笑。