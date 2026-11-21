MIRROR成員柳應廷(Jer)昨日(20日)34歲生日，雖然現正密鑼緊鼓為12月的演員會綵排，生日群組忙裡偷閒為壽星仔為慶祝。呂爵安(Edan)在IG出po分享與Jer、盧瀚霆(Anson Lo)和李駿傑(Jeremy)的合照，寫著「Happy Birthday la」，不過今年沒有吃蛋糕，但甜品寫了「Happy Birthday Jer」的字，超有愛。Jer今日亦在社交平台分享為生日展拍的「Band 仔」、「睡衣」和生日造型照，寫道：「Happy Birthday to me」。柳家姐在IG限時動態分享兩姊妹的可愛童年合照，祝福細佬「心想事成，繼續發光發亮。」

「巨豬」CP貼按摩昏睡照 手下留情

現正為電影《告別的年代》謝票宣傳的邱士縉(Stanley)雖然缺席，他與Jeremy分別在IG限時動態分享Jer做腳底按摩的昏睡樣，由遠至近距離放大，黑圖亦算手下留情。除了分享生日群組合照，Edan亦分享兩人合照、Jer站著如嘍囉zxab 當然亦按慣例po黑圖，分享鬆郁朦的開心柳，配上蔡俊彥(Ryan)的新歌《你是來搗亂的》，為「老Best」宣傳亦相當貼題，另外在IG低炒的大頭瞓覺相。他更盛意拳拳地拍片，多謝Jer的出世為大家帶來歡樂，「祝你繼續操背肌，繼續肥肥白白，生日快樂。」相當抵死。柳應廷歌迷會則Jer生日當晚嗌口號為偶像送祝福。