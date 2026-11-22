第63屆金馬獎將於今晚(22日)舉行，昨日舉行金馬午宴，今年有多套香港港電影入圍，其中憑《善男信女》首次獲提名最佳男主角的楊偉倫(阿卵)，出發前已明言「港普」有限，首位分享感受的阿卵，緊張到突然轉台講廣東話，幸有身旁憑《黑潮》入圍的陳澤耀為他翻譯。而同樣首入圍角逐最佳男配角的江𤒹生AK和田啟文，AK被田啟文讚最帥時，即跪下再瞓地求放過，面搞手。由於事出突然，媒體稱未趕及拍照，他隨即順應要求倒地再擺chok甫士，笑指：「倒下來很順暢，有練過！」

第63屆金馬獎將於今晚(22日)舉行，昨日舉行金馬午宴，今年有多套香港港電影入圍，其中憑《善男信女》首次獲提名最佳男主角的楊偉倫(阿卵)，出發前已明言「港普」有限，首位分享感受的阿卵，緊張到突然轉台講廣東話，向身旁憑《黑潮》入圍的陳澤耀求救幫忙翻譯。而同樣首入圍角逐最佳男配角的江𤒹生AK和田啟文，AK被田啟文讚最帥時，即跪下再瞓地求放過。由於事出突然，媒體稱未趕及拍照，他隨即順應要求倒地再擺chok甫士，笑指：「倒下來很順暢，有練過！」

午宴上，楊偉倫第一個上台、也是首位發言，他表示很開心，「想不到自己可以站在這裡，很奇怪……」突然轉台以廣東話說：「從來冇人搵我做男主角㗎！」繼而轉身望向陳澤耀求救：「你可以幫我翻譯一下嗎？」陳澤耀即說好。他續說，「能夠入圍男主角對我嚟講，係一個好好嘅肯定，係別具意義的一件事。」

男配角方面有AK、田啟文、林偉文（《我們不是陌生人》）及黃冠智（《狂忘警探》），AK在大合照時大玩「讓位」，AK靠邊站不企中間。主持笑稱田啟文最帥。田生即回應：「不行，我怕我一出門口給他的fans砍呀！有AK在不能說我帥的…」AK聞言即下跪求放過，更扮跌在地上，笑翻全場。