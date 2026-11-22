第63屆金馬獎將於今晚(22日)舉行，昨日舉行金馬午宴，今年有多套香港港電影入圍，其中憑《善男信女》首次獲提名最佳男主角的楊偉倫(阿卵)，出發前已明言「港普」有限，首位分享感受的阿卵，緊張到突然轉台講廣東話，幸有身旁憑《黑潮》入圍的陳澤耀為他翻譯。而同樣首入圍角逐最佳男配角的江𤒹生AK和田啟文，AK被田啟文讚最帥時，即跪下再瞓地求放過，面搞手。由於事出突然，媒體稱未趕及拍照，他隨即順應要求倒地再擺chok甫士，笑指：「倒下來很順暢，有練過！」
第63屆金馬獎將於今晚(22日)舉行，昨日舉行金馬午宴，今年有多套香港港電影入圍，其中憑《善男信女》首次獲提名最佳男主角的楊偉倫(阿卵)，出發前已明言「港普」有限，首位分享感受的阿卵，緊張到突然轉台講廣東話，向身旁憑《黑潮》入圍的陳澤耀求救幫忙翻譯。而同樣首入圍角逐最佳男配角的江𤒹生AK和田啟文，AK被田啟文讚最帥時，即跪下再瞓地求放過。由於事出突然，媒體稱未趕及拍照，他隨即順應要求倒地再擺chok甫士，笑指：「倒下來很順暢，有練過！」
午宴上，楊偉倫第一個上台、也是首位發言，他表示很開心，「想不到自己可以站在這裡，很奇怪……」突然轉台以廣東話說：「從來冇人搵我做男主角㗎！」繼而轉身望向陳澤耀求救：「你可以幫我翻譯一下嗎？」陳澤耀即說好。他續說，「能夠入圍男主角對我嚟講，係一個好好嘅肯定，係別具意義的一件事。」
男配角方面有AK、田啟文、林偉文（《我們不是陌生人》）及黃冠智（《狂忘警探》），AK在大合照時大玩「讓位」，AK靠邊站不企中間。主持笑稱田啟文最帥。田生即回應：「不行，我怕我一出門口給他的fans砍呀！有AK在不能說我帥的…」AK聞言即下跪求放過，更扮跌在地上，笑翻全場。
此前曾憑《雙囍》奪台北電影獎最佳男配角田啟文，笑稱在影圈打滾多年終獲提名，「證明沒放棄是應該的！」AK首次逐金馬，主持形容他在《我們不是什麼》的角色「內在非常的憤怒，非常燃燒、壓抑」，跟現在的他完全不同。AK感謝金馬、邱禮濤導演及團隊，謙稱自己演戲上仍是新人，全靠導演及團隊帶他來到這裡。AK認真表示：「我知道我是偶像團體出身，我不是演員出道，所以很多人都會對我們團隊有色眼鏡，說，『你們是偶像，你們可能不會演戲。』但我們對待每一個項目、電影機會都是很認真的。希望大家可以放下一些成見，好好去欣賞我們的作品。我會繼續努力的，謝謝。」