鄭秀文（Sammi）隆重推出本年度壓軸派台作品《一場自我對話》。為呈現歌曲多層次的情感張力，Sammi親自構思並拍攝三個不同版本的MV，包括於美國紐約取景的「日」與「夜」兩個IG reels版本，以及遠赴日本郊區拍攝、充滿藝術氣息的正式版MV，讓樂迷能因應不同心境，細選專屬當下的共鳴之作。
漫步紐約釋放情緒
率先曝光的紐約街頭reels系列日前於Instagram洗版。片中Sammi在孤獨而璀璨的紐約夜色下漫步，神情若有所思，笑靨之中隱現淚光，宛如完成了一場與自我的深度對話，將積壓在內心的情緒徹底釋放。
昨日正式於YouTube上架的《一場自我對話》正式版MV，製作團隊專誠前往日本郊外，精選一處極具美學的藝術花園取景。團隊更特別邀請曾獲香港舞蹈聯盟頒發「香港舞蹈年獎」的資深舞蹈家梅卓燕老師參與演出，以充滿靈魂張力的現代肢體語言，深刻具象化Sammi深邃的內心世界。
觸動真實情緒
談及與梅卓燕老師的合作及拍攝感受，Sammi坦言情緒極為觸動：「小梅老師以舞蹈代表我內心唔同嘅情緒，拍攝嘅時候我內心其實都好激動，因為我成個人投入晒首歌裏面，有好多真實嘅情緒走咗出來，內心感覺好震撼、好強烈。」正因全情投入，Sammi在藝術版MV中演繹的喜怒哀樂極具層次與感染力，細膩動人。
逐步將藝術融入音樂
除了真摯的情感流露，整個MV在視覺美學與表現手法上亦極具突破，無論是色彩運用抑或鏡頭語言均展現出濃厚藝術色彩，這正實現了Sammi一直以來的音樂願景。她表示：「呢啲都係我好想做多啲嘅嘢，尤其是音樂和舞台上，用一啲比較藝術嘅方式去呈現。其實經過咁多年，好多表演方法我都嘗試過，而通過藝術方式展現係我一直以嚟嘅dream，我會逐步逐步做多啲。」Sammi亦期望樂迷能細味MV中的美學質感與深邃鏡頭，感受作品所盛載的豐富情感：「相信每個人聽呢首歌或睇MV時，都好容易將自己嘅情緒投入其中，會有好多感受，同我一樣內心好動盪！」