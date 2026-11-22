鄭秀文（Sammi）隆重推出本年度壓軸派台作品《一場自我對話》。為呈現歌曲多層次的情感張力，Sammi親自構思並拍攝三個不同版本的MV，包括於美國紐約取景的「日」與「夜」兩個IG reels版本，以及遠赴日本郊區拍攝、充滿藝術氣息的正式版MV，讓樂迷能因應不同心境，細選專屬當下的共鳴之作。

漫步紐約釋放情緒

率先曝光的紐約街頭reels系列日前於Instagram洗版。片中Sammi在孤獨而璀璨的紐約夜色下漫步，神情若有所思，笑靨之中隱現淚光，宛如完成了一場與自我的深度對話，將積壓在內心的情緒徹底釋放。