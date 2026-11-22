《中年好聲音》系列6位實力派人氣歌手王鄭浚仁、尹景順、許雲妮、尤淑情、鄭仲豪及蕭偉倫等，今日首度以全新陣容亮相，宣傳合唱單曲《只為聽到你喝采》。6位唱將今日聯同歌曲監製兼作曲Damon，現身將軍澳中心出席「My Stage, Our Time！新歌MV見證禮」，與現場數百名樂迷見面。
活動尚未開始，將軍澳中心中庭已逼滿手持應援手牌與燈牌的fans。當大螢幕首度播放《只為聽到你喝采》MV時，全場隨即報以熱烈歡呼與掌聲，氣氛瞬間推向高潮。監製Damon在台上分享創作初衷，「歌曲旨在銘記樂迷對追夢者的每一份支持，6位歌手在錄音室均傾注真摯情感。」眾人坦言fans的喝采，是他們在樂壇前進的最大動力，除了大爆拍攝MV時的幕後趣事，王鄭浚仁更即場許下承諾，「若MV點擊成績理想必『大派福利』。」台下fans即尖叫連連。
見證禮上，6位歌手輪番獻唱新作與金曲，展現紮實唱功。打頭陣的王鄭浚仁，率先演繹個人單曲英文版《My Stage》炒熱氣氛；鄭仲豪與蕭偉倫分別深情獻唱親自監製的《及時》及首支個人單曲《護航》。
其後，尤淑情聯同製作人Matthew Ma分享音樂理念，並與師兄王鄭浚仁合唱《世間始終你好》，再獨唱《讓我跟你走》與《傾城》大騷靚聲；許雲妮則獻唱劇集《百花殺》片尾曲《停留在雨天》；壓軸登場的尹景順憑《天黑黑》及《十面埋伏》兩曲盡顯澎湃感染力唱丐。活動尾聲，6人更貼心走落台下與全場fans拍攝大合照，展現《中聲》家族的凝聚力與寵粉誠意。