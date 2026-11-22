《中年好聲音》系列6位實力派人氣歌手王鄭浚仁、尹景順、許雲妮、尤淑情、鄭仲豪及蕭偉倫等，今日首度以全新陣容亮相，宣傳合唱單曲《只為聽到你喝采》。6位唱將今日聯同歌曲監製兼作曲Damon，現身將軍澳中心出席「My Stage, Our Time！新歌MV見證禮」，與現場數百名樂迷見面。

活動尚未開始，將軍澳中心中庭已逼滿手持應援手牌與燈牌的fans。當大螢幕首度播放《只為聽到你喝采》MV時，全場隨即報以熱烈歡呼與掌聲，氣氛瞬間推向高潮。監製Damon在台上分享創作初衷，「歌曲旨在銘記樂迷對追夢者的每一份支持，6位歌手在錄音室均傾注真摯情感。」眾人坦言fans的喝采，是他們在樂壇前進的最大動力，除了大爆拍攝MV時的幕後趣事，王鄭浚仁更即場許下承諾，「若MV點擊成績理想必『大派福利』。」台下fans即尖叫連連。