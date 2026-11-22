G.E.M.鄧紫棋結束歷時3年的《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會後，全力準備全新創作專輯。繼首支單曲《自由的你》，近日她再推出第二主打《任天堂》，當帶著一點豁達，重新面對自己的人生，「世界愈糟糕，愈想要活得精彩。與其抱怨，不如把它當作人生遊戲體驗包。」於是她在歌曲唱著「我活在我的任天堂，人生不過遊戲一場。」

《自由的你》後乘勝追擊

G.E.M.早前於Vlog透露，巡演期間寫了十首完整詞曲，並將十首demo都錄好發給製作人，創作力驚人。演唱會結束後搶先推出《自由的你》，已成功登上各大串流音樂平台冠軍，MV點擊已突破300萬大關。她乘勝追擊，再推出第二首單曲《任天堂》。《任天堂》由她擔任詞曲創作，她觀察到「無論放眼世界，還是聚焦生活，事與願違的事情總不少見。但改變不了環境，就改變自己的心境。如果人生是一場遊戲，快樂，為甚麼非要等到生活如意之時？」以這樣的概念寫下《任天堂》，並以電玩遊戲為例，傳達出每個人未必能選擇自己握在手上的牌，但要怎樣出牌，是你的選擇，「縱然身處不如意的世界，換上一雙發現美好的眼睛，總能在伸手可及之處，撿到『金幣』。」