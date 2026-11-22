方力申榮獲「健力士世界紀錄™」認證為「香港至澳門游泳用時最短（男性）」。

方力申昨日（21日）以8小時37分完成由香港游至澳門的紀錄，是次壯舉除了成功突破1,000萬港元的總籌款目標，小方更正式獲健力士世界紀錄™認證為「香港至澳門游泳用時最短（男性）」。

出席亮相慈善音樂會

完成35公里深海橫渡，體能消耗至極限，小方無縫接力，同日傍晚出席由他發起的《浪接．浪》港澳群星慈善音樂會，其他出席藝人包括：尹光、古淖文、江若琳、BOB林盛斌、胡定欣、小肥徐智勇、側田、陳慧敏、Kiri T、甄敏芳、劉浩龍等。