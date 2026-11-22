方力申昨日（21日）以8小時37分完成由香港游至澳門的紀錄，是次壯舉除了成功突破1,000萬港元的總籌款目標，小方更正式獲健力士世界紀錄™認證為「香港至澳門游泳用時最短（男性）」。
出席亮相慈善音樂會
完成35公里深海橫渡，體能消耗至極限，小方無縫接力，同日傍晚出席由他發起的《浪接．浪》港澳群星慈善音樂會，其他出席藝人包括：尹光、古淖文、江若琳、BOB林盛斌、胡定欣、小肥徐智勇、側田、陳慧敏、Kiri T、甄敏芳、劉浩龍等。
35公里不停在考驗意志
於演唱會正式開始前，小方於台上以《35公里背後的故事》作分享，親身暢談這趟海上征途的難忘時刻與心路歷程。他坦言，在大海中感到人類的渺小，35公里的旅程中，曾有數次萌生放棄的念頭──體力透支、風浪不定、肌肉痠痛，每一樣都在考驗意志。但每當想起背後有無數市民、贊助商及團隊的支持，他便告訴自己：「不能停，因為這35公里不只是我一個人的事。」他又提到，今次挑戰最深刻的並非衝線一刻，而是沿途感受到香港人的溫暖──有人在岸邊揮手打氣，有人在直播留言區留言支持，甚至有小學生親手寫字為他加油。這些點滴，成為他堅持到底的最大動力。
藉此鼓勵年輕人
音樂會進行期間，現場正式宣布方力申榮獲「健力士世界紀錄™」認證為「香港至澳門游泳用時最短（男性）」！他希望透過這次經歷鼓勵更多年輕人：「無論你們面對甚麼困難，請記住，大海再大，都有岸；風浪再高，都會過。只要堅持，就一定可以破浪前行。」