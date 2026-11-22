陳蕾、周殷廷今日（22日）現身沙田馬場馬擔任表演嘉賓。陳蕾打頭陣唱畢《伸縮自如的愛》後，為騎師和馬匹打氣時，搞笑地形容為「選手」和運動員，希望他們找到自己發光的地方，然後獻唱《凡星》。周殷廷登場即走到台下唱《上場》，拉近與觀眾的距離，接著唱《三生有幸》又巡迴四周與觀眾握手，最後再上台唱《Louder》。
最擔心fans心情
陳蕾受訪時自言橫財運不錯，試過在公司抽獎抽到黑膠唱盤，雖然不太懂落注，但間中也會提供幸運號碼，特別鍾情3字或陪數。談到今年未能打入「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」5強，她坦言：「每次打入12強、10強都有少少緊張，斷纜係遲早嘅事，只係睇下你邊一年，今年斷咗有少少如釋重負。」她指Dear Jane連續13年入圍的，要每年都有能打動人的作品，非常困難。她自言較平常心，不過未能代表公司躋身更高名次，亦感可惜，最擔心是fans心情：「我見佢哋好緊張好投入，好落力投票。見佢哋比我更緊張同失望，都想話俾佢哋知，我本人係好OK，有佢哋支持，當然係想除咗忠實歌迷，都想有其他樂迷，真係要靠當年作品有冇打動別人，歸根究底都係要自己努力爭取唔應該將責任歸歌迷。」
陳蕾表示元旦將會出席頒獎禮，談到有網民拍片，指她在叱咤記者會猛力打魏浚笙Jeffrey，笑問在頒獎禮會打誰，她慨嘆：「可以做淑女，邊個想郁手。」她解釋當時穿了高跟鞋，站不穩差點跌倒，被目擊者Jeffrey恥笑才動手，但她也答謝Jeffrey在大合照期間一手扯住她，令她不致於在眾人面前跌倒地上。她笑言換作是MC張天賦和洪嘉豪，必定會恥笑一輪才伸手扶她。
預告年宵推騎呢產品
至於華納於內地江門舉行除夕倒數show，陳蕾指首次跟MC和洪嘉豪倒數過年，「係開心嘅，每次3個人合體都會同佢哋自拍。」由於近日忙於籌備農曆年宵攤位，開會討論每位歌手專屬的周邊產品，她自爆被公司「逼」推出騎呢產品，「都幾唔願意，某程度係拎返以前嘅東西娛樂大家，總之唔係我最靚嘅樣樣，但係都會𠱁到你開心。」她笑言產品好有娛樂性，「我自己想要，但唔想大家都有。」
她又大爆上周與洪嘉豪睇BIGBANG演唱會，一齊入坑，「我哋噚晚都仲係傾緊BIGBANG，洪嘉豪問有冇需要傾足一個星期，GD換咗新髮型，佢仲問如果佢試，會唔會勸佢，我話GD好有型，但對住佢都會講真心話。」她笑言難以想像，呼籲歌迷不妨試試改圖。