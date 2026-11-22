陳蕾、周殷廷今日（22日）現身沙田馬場馬擔任表演嘉賓。陳蕾打頭陣唱畢《伸縮自如的愛》後，為騎師和馬匹打氣時，搞笑地形容為「選手」和運動員，希望他們找到自己發光的地方，然後獻唱《凡星》。周殷廷登場即走到台下唱《上場》，拉近與觀眾的距離，接著唱《三生有幸》又巡迴四周與觀眾握手，最後再上台唱《Louder》。

最擔心fans心情

陳蕾受訪時自言橫財運不錯，試過在公司抽獎抽到黑膠唱盤，雖然不太懂落注，但間中也會提供幸運號碼，特別鍾情3字或陪數。談到今年未能打入「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」5強，她坦言：「每次打入12強、10強都有少少緊張，斷纜係遲早嘅事，只係睇下你邊一年，今年斷咗有少少如釋重負。」她指Dear Jane連續13年入圍的，要每年都有能打動人的作品，非常困難。她自言較平常心，不過未能代表公司躋身更高名次，亦感可惜，最擔心是fans心情：「我見佢哋好緊張好投入，好落力投票。見佢哋比我更緊張同失望，都想話俾佢哋知，我本人係好OK，有佢哋支持，當然係想除咗忠實歌迷，都想有其他樂迷，真係要靠當年作品有冇打動別人，歸根究底都係要自己努力爭取唔應該將責任歸歌迷。」