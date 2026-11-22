第63屆金馬獎頒獎典禮今晚（22日）於台北舉行，由柯煒林擔任主持。今年香港電影《善男信女》及《雙囍》各獲9項提名，而最佳女主角五強中有三位香港代表，包括憑《第四幕》入圍的袁澧林、《雙囍》的余香凝、，以及《善男信女》的鍾雪瑩，與中國內地演員梁翠珊及馬來西亞演員楊雁雁爭奪影后殊榮。影帝方面，楊偉倫憑《善男信女》角逐最佳男主角，江𤒹生（AK）及田啟文則入圍最佳男配角，彭秀慧亦獲最佳女配角提名。
柯煒林（ Will）在台上先以台語跟觀眾打招呼，並為自己的口音致歉，「當主持人口音一定要好，但我口音會跑出來」，接住他再用國語、台語、日文、韓文、馬來語介紹入圍電影跟導演，用廣東話介紹香港入圍者，更與余香凝、鍾雪瑩 、AK、田啟文、楊偉倫 等打招呼，再喊：「香港隊，加油！」
Will之後把話題帶到舒淇身上，並立即擠出酒粒，暗示自己跟馮德倫一樣有酒粒，令舒淇掩嘴偷笑。其後談到舒淇的恩師侯孝賢，並談到舒淇由女演員華麗轉身成為今屆新導演，令舒淇眼濕濕。Will見狀即時補飛用廣東話鼓勵：「你好叻呀，又靚又叻女！」之後Will唱出陳奕迅《今天等我來》為金馬獎正式拉開序幕。而《雙囍》更先拔頭籌，由陳俊宏奪得「最佳剪輯」。