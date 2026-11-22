第63屆金馬獎頒獎典禮今晚（22日）於台北舉行，由柯煒林擔任主持。今年香港電影《善男信女》及《雙囍》各獲9項提名，而最佳女主角五強中有三位香港代表，包括憑《第四幕》入圍的袁澧林、《雙囍》的余香凝、，以及《善男信女》的鍾雪瑩，與中國內地演員梁翠珊及馬來西亞演員楊雁雁爭奪影后殊榮。影帝方面，楊偉倫憑《善男信女》角逐最佳男主角，江𤒹生（AK）及田啟文則入圍最佳男配角，彭秀慧亦獲最佳女配角提名。

柯煒林（ Will）在台上先以台語跟觀眾打招呼，並為自己的口音致歉，「當主持人口音一定要好，但我口音會跑出來」，接住他再用國語、台語、日文、韓文、馬來語介紹入圍電影跟導演，用廣東話介紹香港入圍者，更與余香凝、鍾雪瑩 、AK、田啟文、楊偉倫 等打招呼，再喊：「香港隊，加油！」