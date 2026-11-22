火車上台接過獎項之後率先發言，笑稱自9月後便沒工作，趁機公開求職，自薦是《善男信女》的編劇及英文字幕翻譯；並謂「就是我很缺工作，我甚麼都做，就大家請多多找我。」身兼導演的楊兩全則感謝監製莊麗真，他說：「是我第一個看上這個劇本，也信任我，陪我去開始這個作品的人，所以很謝謝她。她經常說好像要退休了，但她是一個很好的前輩，如果她可以繼續帶領我們這一代創作人一起創作的話，可能會很好，所以你要再考慮一下吧。」台下的莊麗也忍不住笑了出來。

他除了感謝父母讓他安穩成長，成就今天的自己，亦感謝《善男信女》團隊、主創及演員。他又笑稱要多謝自己，「謝謝我自己，因為我真的在電影這個世界裡面，我最喜歡的就是寫劇本。謝謝榮吉（楊偉倫飾）和若蕾（鍾雪瑩飾）這兩個角色，我每天跟他們相處、去了解你們的人生。我一邊寫，一邊慢慢地了解你們這麼難的生活，我我好像進入了你們的世界，那個，那個moment是很有趣、很感動的，所以大家也可以試試寫劇本。」

最後楊兩全用廣東話向李駿碩導演道謝：「多謝李駿碩，好多謝你同我喺大學開始，喺中大文瀾堂，然後喺黃竹坑，然後同我一齊行創作嘅路。係囉，你永遠都係行喺我前面，我好開心㗎其實，因為你成日行我喺我前面，有時跟住你步伐係有啲難嘅，但係你喺我前面嘅時候，有時會得閒會擰轉頭，呃我話，『喂，呢度風景好靚呀！過嚟睇下！』呢個風景真係好靚，多謝！」