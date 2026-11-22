第63屆金馬獎將於今晚(22日)於臺北流行音樂中心舉行，由去年以《大濛》入圍金馬影帝的柯煒林跨界主持，今屆有多部香港作品入圍，首次執導楊兩全的《善男信女》獲九項提名，雖然失落男女主角獎和最佳新導演獎，但勇奪兩個電影大獎，包括最佳劇情片和最佳原著劇本，亦是繼2008年的陳可辛的《投名狀》後再次有香港電影奪得這殊榮，而上次獲最佳原著劇本的港產片已是10年前的《樹大招風》。繼《窄路微塵》再獲提名的袁澧林，憑《第四幕》首次獲封影后，而《雙囍》劉冠廷就繼憑奪得台北電影節最佳男主角後，首次獲封金馬影帝。首次獲提名的MIRROR成員AK江𤒹生一擊即中，奪得最佳男配角，另外，由香港導演仲錦妮執導的《三隻小豬》奪得最佳劇情短片，但導演未能到場領獎，由電影創作者羅樂文代領。