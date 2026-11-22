第63屆金馬獎將於今晚(22日)於臺北流行音樂中心舉行，由去年以《大濛》入圍金馬影帝的柯煒林跨界主持，今屆有多部香港作品入圍，首次執導楊兩全的《善男信女》獲九項提名，雖然失落男女主角獎和最佳新導演獎，但勇奪兩個電影大獎，包括最佳劇情片和最佳原著劇本，亦是繼2008年的陳可辛的《投名狀》後再次有香港電影奪得這殊榮，而上次獲最佳原著劇本的港產片已是10年前的《樹大招風》。繼《窄路微塵》再獲提名的袁澧林，憑《第四幕》首次獲封影后，而《雙囍》劉冠廷就繼憑奪得台北電影節最佳男主角後，首次獲封金馬影帝。首次獲提名的MIRROR成員AK江𤒹生一擊即中，奪得最佳男配角，另外，由香港導演仲錦妮執導的《三隻小豬》奪得最佳劇情短片，但導演未能到場領獎，由電影創作者羅樂文代領。
《善男信女》監製莊麗真率領團隊上台，從張艾嘉手上領過獎座並擁抱，導演楊兩全亦與張艾嘉和張震擁抱，莊麗真以普通話致謝，「我做了一輩子電影，終於有一天站在這個舞台上，很興奮。謝謝香港首部劇情片資助計劃，沒有這個計劃，沒有我們這部電影，謝謝團隊用心努力拍攝，拍攝完還要努力跑宣傳，宣傳比拍戲更困難，發行想盡辦法將觀眾帶入戲院。」她一邊說，站在後排的演員包括鍾雪瑩、彭秀慧、伍詠詩、甄玉如等眼濕濕，鍾雪更一度哭成淚人。
楊兩全感觸分享，「這個獎很重，但我可以拿起來，因為團隊所有人都很棒，所以也感謝所有人。最後，請進戲院看電影，我們需要觀眾，謝謝你們。」
第63屆金馬獎得獎名單(持續更新)
最佳原著劇本：楊兩全、火車《善男信女》
最佳男主角：《雙囍》劉冠廷
最佳女主角：《第四幕》袁濃林
最佳男配角：《我們不是什麼》江𤒹生
最佳女配角：《陽光女子合唱團》翁倩玉
最佳新導演：《女孩》舒淇
最佳導演：《雙囍》許承傑
最佳剪輯：陳俊宏《雙囍》
最佳劇情短片：《三隻小豬》仲錦妮
最佳改編劇本：韓蘊光、施涵《滄海琴聲》
最佳動畫片：《滄海琴聲》韓蘊光、施涵
最佳動畫短片：《深水區》張樸真
最佳動作設計：張材旭、金敬友《功夫》
最佳新演員：《沙央》Nandagopall MOHAN
最佳音效：杜均堂、杜篤之《狂忘警探》
最佳視覺效果：嚴振欽、陳晏平、曾懷儒、曾彥偉《功夫》
最佳造型設計：蔡嘉茵、蕭百宸、劉顯嘉《功夫》
最佳音效：杜均堂、杜篤之《狂忘警探》
最佳原創電影歌曲：《黑潮》歌曲《一去不返 》（演唱：片山凉太、洪佩瑜）
最佳原創電影音樂：何堅良、福多瑪《我們不是陌生人》
最佳紀錄短片 《夜行》蔡明亮
最佳攝影：Kartik VIJAY《黑潮》
年度台灣傑出電影工作者：周佳聖
最佳紀錄片：《離開即景》陳淦熙
終身成就獎：虞戡平導演