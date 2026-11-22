第63屆金馬獎將於今晚(22日)於臺北流行音樂中心舉行，由去年以《大濛》入圍金馬影帝的柯煒林跨界主持，今屆有多部香港作品入圍，合共奪得6個獎項。首次執導楊兩全的《善男信女》獲九項提名，雖然失落男女主角獎和最佳新導演獎，但勇奪兩個電影大獎，包括最佳劇情片和最佳原著劇本，亦是繼2008年的陳可辛的《投名狀》後再次有香港電影奪得這殊榮，而上次獲最佳原著劇本的港產片已是10年前的《樹大招風》。繼《窄路微塵》再獲提名的袁澧林，憑《第四幕》首次獲封影后，而《雙囍》劉冠廷就繼憑奪得台北電影節最佳男主角後，首次獲封金馬影帝。首次獲提名的MIRROR成員AK江𤒹生一擊即中，奪得最佳男配角，另外，由香港導演仲錦妮執導的《三隻小豬》奪得最佳劇情短片，但導演未能到場領獎，由電影創作者羅樂文代領；最佳紀錄片由《離開即景》的導演陳淦熙奪得。
鍾雪瑩哭成淚人
《善男信女》監製莊麗真率領團隊上台，從張艾嘉手上領過獎座並擁抱，導演楊兩全亦與張艾嘉和張震擁抱，莊麗真以普通話致謝，「我做了一輩子電影，終於有一天站在這個舞台上，很興奮。謝謝香港首部劇情片資助計劃，沒有這個計劃，沒有我們這部電影，謝謝團隊用心努力拍攝，拍攝完還要努力跑宣傳，宣傳比拍戲更困難，發行想盡辦法將觀眾帶入戲院。」她一邊說，站在後排的演員包括鍾雪瑩、彭秀慧、伍詠詩、甄玉如等眼濕濕，鍾雪更一度哭成淚人。
楊兩全感觸分享，「這個獎對我來說很重，但我覺得我可以拿起來，因為團隊所有人都很棒，所以也感謝所有人。最後，請進戲院看電影，(電影)需要觀眾，謝謝你們。」
第63屆金馬獎得獎名單
最佳劇情片：《善男信女》
最佳原著劇本：《善男信女》楊兩全、火車
最佳男主角：《雙囍》劉冠廷
最佳女主角：《第四幕》袁濃林
最佳男配角：《我們不是什麼》江𤒹生
最佳女配角：《陽光女子合唱團》翁倩玉
最佳新導演：《女孩》舒淇
最佳導演：《雙囍》許承傑
最佳剪輯：陳俊宏《雙囍》
最佳劇情短片：《三隻小豬》仲錦妮
最佳改編劇本：韓蘊光、施涵《滄海琴聲》
最佳動畫片：《滄海琴聲》韓蘊光、施涵
最佳動畫短片：《深水區》張樸真
最佳動作設計：張材旭、金敬友《功夫》
最佳新演員：《沙央》Nandagopall MOHAN
最佳音效：杜均堂、杜篤之《狂忘警探》
最佳視覺效果：嚴振欽、陳晏平、曾懷儒、曾彥偉《功夫》
最佳造型設計：蔡嘉茵、蕭百宸、劉顯嘉《功夫》
最佳音效：杜均堂、杜篤之《狂忘警探》
最佳原創電影歌曲：《黑潮》歌曲《一去不返 》（演唱：片山凉太、洪佩瑜）
最佳原創電影音樂：何堅良、福多瑪《我們不是陌生人》
最佳紀錄短片 《夜行》蔡明亮
最佳攝影：Kartik VIJAY《黑潮》
年度台灣傑出電影工作者：周佳聖
最佳紀錄片：《離開即景》陳淦熙
終身成就獎：虞戡平導演