第63屆金馬獎將於今晚(22日)於臺北流行音樂中心舉行，由去年以《大濛》入圍金馬影帝的柯煒林跨界主持，今屆有多部香港作品入圍，繼《窄路微塵》再獲提名的袁澧林，憑《第四幕》首次獲封影后，而《雙囍》劉冠廷就擊敗《善男信女》楊偉倫，繼憑此片獲台北電影節最佳男主角後，首奪金馬影帝。首次獲提名的MIRROR成員AK江𤒹生一擊即中，奪得最佳男配角，獲九項提名的《善男信女》的楊兩全和火車，就勇奪最佳原著劇本獎。另外，由香港導演仲錦妮執導的《三隻小豬》奪得最佳劇情短片，但導演未能到場領獎，由電影創作者羅樂文代領。