第63屆金馬獎將於今晚(22日)於臺北流行音樂中心舉行，由去年以《大濛》入圍金馬影帝的柯煒林跨界主持，今屆有多部香港作品入圍，繼《窄路微塵》再獲提名的袁澧林，憑《第四幕》首次獲封影后，而《雙囍》劉冠廷就擊敗《善男信女》楊偉倫，繼憑此片獲台北電影節最佳男主角後，首奪金馬影帝。首次獲提名的MIRROR成員AK江𤒹生一擊即中，奪得最佳男配角，獲九項提名的《善男信女》的楊兩全和火車，就勇奪最佳原著劇本獎。另外，由香港導演仲錦妮執導的《三隻小豬》奪得最佳劇情短片，但導演未能到場領獎，由電影創作者羅樂文代領。
第63屆金馬獎得獎名單(持續更新)
最佳原著劇本：楊兩全、火車《善男信女》
最佳男主角：《雙囍》劉冠廷
最佳女主角：《第四幕》袁濃林
最佳男配角：《我們不是什麼》江𤒹生
最佳女配角：《陽光女子合唱團》翁倩玉
最佳新導演：《女孩》舒淇
最佳導演：《雙囍》許承傑
最佳剪輯：陳俊宏《雙囍》
最佳劇情短片：《三隻小豬》仲錦妮
最佳改編劇本：韓蘊光、施涵《滄海琴聲》
最佳動畫片：《滄海琴聲》韓蘊光、施涵
最佳動畫短片：《深水區》張樸真
最佳動作設計：張材旭、金敬友《功夫》
最佳新演員：《沙央》Nandagopall MOHAN
最佳音效：杜均堂、杜篤之《狂忘警探》
最佳視覺效果：嚴振欽、陳晏平、曾懷儒、曾彥偉《功夫》
最佳造型設計：蔡嘉茵、蕭百宸、劉顯嘉《功夫》
最佳音效：杜均堂、杜篤之《狂忘警探》
最佳原創電影歌曲：《黑潮》歌曲《一去不返 》（演唱：片山凉太、洪佩瑜）
最佳原創電影音樂：何堅良、福多瑪《我們不是陌生人》
最佳紀錄短片 《夜行》蔡明亮
最佳攝影：Kartik VIJAY《黑潮》
年度台灣傑出電影工作者：周佳聖
最佳紀錄片：《離開即景》陳淦熙
終身成就獎：虞戡平導演