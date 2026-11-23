第63屆金馬獎頒獎典禮今晚（22日）在台北流行音樂中心舉行，「舒淇憑《女孩》奪得最佳新導演。李安與南韓名導奉俊昊兩大奧斯卡金獎導演宣布她獲得獎項時，舒淇以手掩著嘴大感驚喜，上台致辭時激動落淚。 舒淇高舉獎盃致謝時，突向其他入圍導演表示「不好意思」，笑指自己是入行30年、累積豐富經驗的演員，如今轉任導演便獲獎，盼與所有入圍者分享這份榮耀。舒淇坦言由幕前轉到幕後做導演絕非易事，特地多謝監製葉如芬；她透露當初決定執導《女孩》時，第一時間便致電對方，獲葉如芬二話不說支持，「然後就全力的支持我。也因為有她，所以我可以……就只有義無反顧的我要去完成這部電影、去努力的執行。然後我好害怕我沒有辦法上來交貨。」

沒有侯孝賢 就沒有舒淇 舒淇多謝恩師侯孝賢時，忍不住爆喊，「如果沒有侯孝賢導演就沒有《女孩》，就沒有現在的我。」因這是她答應侯孝賢導演必須要完成的作品，「我覺得侯孝賢導演他在我的演藝生涯裡頭，其實至少三分之一的時間都是他在幫助我、支持我、不斷的改變我。我真的很感謝他。然後他……現在我想要跟他講的一句話就是，他曾經跟我說過，我在拍《刺客聶隱娘》的時候，我說我怎麼可能一個人可以去又演一個殺手，然後又要沒有表情？他說你去嘗試，因為你只要去嘗試你就可能可以做到。他覺得人沒有極限，只要你不斷努力的錯，就可以突破你自己的極限。所以，謝謝……然後這個我送給他。」