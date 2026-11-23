日本前AV女優桃乃木香奈原定本月21及22日在香港舉行兩場粉絲見面會，可惜在活動開始前一天突然宣布取消。桃乃木透過社交網以繁體中文發文致歉，她指「由於事出突然，實在無可奈何，只能宣布取消」，她對已購票及期待見面的粉絲深感抱歉。她其後再發文表示：「我也一直很期待，所以非常遺憾。我們之後馬上回國。希望有機會能再次見到大家。」以及「我對所有期待緊嘅人真係好對唔住。」惟未有交代取消香港見面會的具體原因。

桃乃木香奈兩場香港粉絲見面會突然取消，主辦單位正處理有關退款事宜，令人聯想起原定11月中舉行的成人展MEGA FANS EXPO，早前亦是在開幕前多驚爆停辦，引起粉絲及各界關注。

桃乃木香奈自去年10月宣布退出AV界後，仍持續透過社交平台及搞見面會活動跟粉絲保持互動，她先後數度訪港及在本地開見面會亦相安無事；11月初，桃乃木香奈出po分享到香港迪士尼樂園的影片，提及與同行友人參加動畫藝術教室，形容自己又增添了不少香港迪士尼的美好回憶。其實，桃乃木香奈在10月宣布今次見面會時，她曾表示很高興能再到香港，希望與本地粉絲見面，並期待再次享受香港美食。對於遺憾取消兩場香港見面會，桃乃木昨晚在IG限時動態貼出食蛋撻及楊枝甘露照片，靠香港美食來填補心靈上的空虛。