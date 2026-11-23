陳豪昨日(22日)現身馬場出席「中銀香港賽馬日」活動，他笑言難得入馬場就要「瞓身去馬」，「今日瞓身都有舊幾水(百多元)，我都無cash。」他自言要做「Good Boy」才獲太太陳茵薇發放二百元零用錢，問到最反叛的「Bad boy」行為時，他就回想在澳洲讀書時衝浪的日子，「我反叛期係surf boy，仲要係長頭髮，日日朝早6點起身，我就係木村拓哉，唔係講笑。」陳豪愈說愈興奮，禁不住手舞足蹈，擺動身子，模仿衝浪動作。

陳豪更自爆「唔著……鞋」的經驗，「成日通街行嚟行去好性感。」問到著甚麼泳褲時，他坦言只會穿平腳泳褲，「滑浪唔可以著三角褲，三角係游水。」不過，他指將來有機會將會帶女兒往澳洲體驗。問到可會唱著歌滑浪，他就笑言，「要搵首啱嘅歌，浪奔……(預備明年TVB啟德舞台？)而家預備定，啲浪一嚟就走上去。」問到最想唱甚麼歌，他大方自嘲要唱「飛機」，不介意被重提在3年前台慶唱《歲月如歌》嚴重走音的舊事。他又透露TVB來年的5套重頭劇，他將參演其中一套。

拍BL劇：放馬過嚟

談到在熱播中的《玫瑰戰爭》演大奸角陳雲生(生哥)，他自言，「愈係Bad Boy愈多人鍾意，坦白講做咗咁多年人都無乜所謂，最好係多啲機會可以發揮，做好做壞都無乜所謂，只係想點樣令角色更有深度、層次，將印象留喺觀眾心裡面。」問到可會挑戰男男同性戀角色，他豪氣回應：「放馬過嚟！(想同邊個對手？)你哋話難呢？」

咀男生？唔好搞我啦！

至於在台慶公布不再拍咀戲，陳豪表示，其實在結婚前亦曾表態不拍咀戲，而他拍咀戲的次數亦不算多，太太陳茵媺可放心。問到與男演員拍咀戲可會更放心，他聞言即狂笑，「唔好搞我啦，我已經少咀戲，仲要我咀男生，我已經好揀擇，仲要俾個難題我？」他認真表示，作為演員若劇情需要，也不介意為藝術犧牲，「一係唔做，做就要對觀眾有說服力。」至於可介意「伸脷」，其實他首次拍電影《晚9朝5》時已試過咀到伸脷，對手是張睿鈴，他強調：「導演講到明。」