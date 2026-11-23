陳慧琳昨日(22日)現身馬場出席「中銀香港賽馬日」活動，接連跳唱《最佳位置》、《花花宇宙》及《不如跳舞》，將氣氛推至頂峰。她受訪時問到可會擔任張家輝演唱會《大娛樂騷》的嘉賓時，就直言家輝已有概念，但不知是否改變，「總之唔係做陳慧琳出嚟，3場都會幫手。不過本來應承師弟，開騷一定撐，但公司簽咗個首席師弟蔡辛強，佢係人氣王，又係練習生，佢想搶咗我個位，好大膽，直頭想搶埋家輝個位。」問到張家輝可有請教舞技，「唔使啦，佢係跳唱歌手嘛！」問到可會一起跳唱《花花宇宙》時，她漏口風，「可能佢都要唱，佢又要練八個星期。」至於會否做劉德華演唱會嘉賓，「你問佢啦！問我點答你？」但她透露年底因工作未必能離港外遊。

Kelly表示，大仔將計劃往外地升學，自爆最近沉迷玩AI紫微斗數，「囝囝升學嘛，想問佢讀邊一科會有利啲。」除了學業，她笑言最緊要是婚姻大事，「幾時遇到另一半，仲話個老婆係會好幫到佢，俾咗好多positive嘅影響佢，放心晒。」問到「新抱」是否已出現，Kelly就表示，據AI推測，大概在30歲才會遇到真命天子，她又爆大仔也有向父親請教「追女」心得，但就笑言，「爸爸啲招數已經out，用唔到喇！」她直言雖然兒子未決定留學地點，但已開始感不捨，估計自己會擔心到忍不住落淚，兒子在外地定居。她又爆笑表示，為自己測試會否孤獨終老，「好彩唔會，啲仔會返嚟睇我嘅。」雖然幼子則未關注拍拖事，但她亦有為細仔問姻緣。