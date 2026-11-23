由劉德華監製、邱禮濤執導，改編自舞台劇作品的2027年賀歲電影《關於那隻烏龜的故事》，日前舉行煞科宴，台前幕後聚首一堂，並提早為23號生日的阮小儀慶生。楊樂文、梁仲恆、胡麗英、王耀祖、編劇Melody阮韻珊及首次參加電影演出的巨龜眉豆，及一眾幕後工作人員等齊齊出席。劉德華與工作人員玩成一片，主持抽獎、Selfie影相，氣氛熱鬧。 劉德華在煞科宴上感謝台前幕後，並笑言：「我監製嘅電影之中，呢一部都算係最快殺青，效率高嘅一部，最感恩嘅係呢個班底嘅主演，雖然各有各忙自己嘅舞台劇演出，但係大家一完成自己嘅作品便火速入組，且有原先演舞台劇嘅默契，一鼓作氣下，拍得份外爽手，真係多得台前幕後嘅幫手！呢隻『烏龜』真係快手到連我想萬歲多幾次都唔俾機會我，劇組就已經同我講殺青啦！希望我哋上映嘅時候票房一樣飆升得咁快！」

當晚劇組亦特別預祝11月23日生日的阮小儀，以及另一位同是11月生日的工作人員，小儀與工作人員一起慶祝，互動錫錫，場面搞笑溫馨。對小儀而言，今年的生日來得特別驚喜，也特別幸運。在煞科宴上，當大家正為順利完成拍攝而舉杯慶祝時，一個生日蛋糕突然被推出來。她完全沒有預料到，她欣喜的說：「因為我的生日是11月23日，那天還提早了差不多一個星期。我原本只想着，能夠跟台前幕後，包括劉生在內，一起吃一頓飯，已經很開心，沒想過劇組還會特意安排慶祝生日的環節，很有愛，一個難忘回憶。這份意料之外的驚喜，為我今年的生日帶來了一個非常開心、也非常幸運的開始。」

小儀參演舞台劇讓她有很大的得着，自2026年年中，她與同一班班底先演出了舞台劇《關於那隻歸回魂的故事》（原名），年底再一起拍攝這套賀歲電影，整整一年都跟同戲中的家人一起度過，感覺就像多了一個家，多了一家人。談到對這套電影的期望，小儀坦言希望這套關於烏龜的故事、這套賀歲電影，能夠創下一個新的紀錄，成為近十年來最受歡迎的賀歲片「我從小到大都喜歡看賀歲片，新年時沒有特別安排，就會入場看賀歲片，今年這套大家一定要看，自己首先很喜歡這個劇本。它很溫情，講述家庭，以及家庭與動物之間的關係，真的很有愛。」