MIRROR成員AK江爗生憑《我們不是什麼》奪下第63屆金馬獎「最佳男配角」，今日下午帶住獎座凱旋歸來，他的fans生粉一早企定定接機，AK步出禁區後也立即走到生粉前跟他們合照。AK成為剛出爐的金馬男配角，心情興奮，談到他跟金馬影后袁澧林在後台一齊跳住拍片，他說：「今次真係香港隊大豐收，去到後台個個都話好感動好開心，香港仍然有好嘅演員同埋可以出產好嘅電影希望大家可以多多支持！」 對於他擊敗了《雙囍》的田啟文獲得最佳男配角，他坦言一直看好田啟文，當聽到自己獲獎時大感錯愕，及後田啟文和他擁抱再推他上台，他說：「係好窩心！我哋同一隻機去，同一隻機落去，佢捉住我隻手嘅力度、溫度同我講嘅嘢，真係好多謝田生嘅照顧同埋佢講嘅說話，好榮幸同佢今次一齊角逐金馬獎。」

盼婆婆記得孫仔拎獎 問到事前有沒有準備致謝辭，他說：「前一日經理人同我講真係要度定少少嘢講，唔好好似上次釜山咁樣喎，我就話好啦，就前一晚就自己諗一諗，其實都唔係好瞓得着，諗吓入行呢幾年同埋發生過嘅事情，一路一路去到而家都就得出呢一個感言。」再問到有沒有誰未多謝，AK說：「我要多謝我哥哥同埋細佬，台上多謝咗爸爸媽媽，多謝我嘅家人喺呢段時間一直以來嘅支持。我喺屋企係一個比較麻煩嘅存在，多謝佢哋咁多年嘅包容同埋支持。仲有我兩隻狗狗，我想將呢個獎送俾婆婆同埋公公，佢哋呢一兩年身體都年紀大，特別係婆婆有失智症，好容易淨係記得呢一兩日嘅嘢，耐少少都唔記得，婆婆尋日有睇直播，希望佢永遠記得第63屆金馬獎最佳男配角係佢個孫。」

AK媽媽喊到好緊要 他又談到父母在現場見證自己獲獎一刻，他說：「中間有個廣告時間，我即刻跑咗上去同佢哋影嗰張相。我媽媽喊得好勁，我睇返啲片見到我阿爸好冷靜咁拍片，但真係好開心，好多謝金馬獎比兩張飛我爸爸媽媽去現場參加呢個盛事。我一直都想攞獎俾父母睇，但一直冇機會，但係今次佢哋可以喺現場睇，見證呢個時刻，係非常之感動，我知佢哋好開心，好多謝佢哋！

獲李安鼓勵 問到AK在慶功宴上跟李安導演碰杯，他表示最令人想不到的是李安導演連同金馬獎主席張震，會出席不同的慶功宴跟大家交談。他坦言在after party聽到二人正在前來想跟他交談的時候，心如鹿撞，「可以同到佢哋兩位傾偈我覺得嗰個moment好夢幻，又可以講吓電影嘅事情，我又可以講吓點樣準備呢部戲，佢哋話我呢個樣同戲入邊個樣好唔同，呢幾日喺台灣好多人都話喺戲入面認我唔到，我係幾開心嘅。可能喺香港大家都好近、好熟，好少聽到呢一句話好唔似你，但係今次導演塑造暉仔，塑造得好成功！」

未諗加片酬 他表示有跟李安導演表示會繼續努力，知道要拍對方的作品並不容易，希望未來路上有更加多作品讓他磨練，終有一日獲得機會拍到他的戲。他透露李安指他真人跟戲中的「暉仔」是很不同，但也勉勵他繼續保持初心，慢慢學慢慢做。AK表示會好好磨練自己，至於是否會加片酬，他說：「唔好話加唔加嘅問題，最緊要係可以喺呢個行業一齊做得更加好，大家一齊努力。」

為生粉感自豪 對於生粉的表現獲台灣媒體大讚，AK說：「so proud！so proud！大家真係好乖，我要俾個叻佢哋，不論係台灣記者，就連金馬獎嘅大會，好多唔同工作人員都同我講話你嘅fans好乖，大會話佢哋好有禮貌，好有秩序，好有愛，我好power of我嘅fans ！（有冇請佢哋食嘢？）有，我知道佢哋前一晚想擺一個有利嘅位置去為我應援，我知道有啲fans喺Q and A嗰邊，有一啲喺會場嗰度，我就盡量叫大家攰就返去休息，但我知道都有啲人仲等緊我，所以我就送咗啲麵包、粢飯，豆漿過去希望佢哋唔好凍親，因為嗰幾日台灣真係咁凍！」

他坦言沒有想過這麼多粉絲到場，非常感謝他們這麼多心神和時間為他應援，「我唔係一個好叻同佢哋溝通，或者會講甜言蜜語嘅人，希望喺台上面講番說話佢哋收到啦，始終我上台攞獎嘅機會唔多，唔多機會親身多謝佢哋。上次我喺釜山嘅時候，仲要用英文字詞，我英文又唔係好叻，我嗰下掛住講啲字詞都唔記得多謝fans，今次可以用一個比較熟悉嘅語言，真係衷心感謝佢哋。」