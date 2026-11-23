容祖兒啟德演唱會再創紀錄！《保誠保險呈獻AURA容祖兒演唱會》繼早前5場門票全部於開售半小時內火速售罄後。主辦單位今日（23日）正式宣布，終極加開2027年1月20日一場，令演出總場數增至6場，分別於1月18、19、20、22、23及24日舉行，寫下啟德主場館單次開最多場次的歌手新紀錄！終極加場門票將於11月25日（星期三）中午12時公開發售。

邀舞台設計大師合作

今次《AURA TOUR》不單是祖兒闊別多年再踏香港大型個唱舞台，更是她演藝事業另一重要里程碑。對演出要求一向極高的祖兒，早已全情投入備戰，她再度邀得國際著名舞台設計大師Es Devlin合作。這位享譽國際的舞台設計天后，擅長將建築、藝術、光影及舞台空間融為一體，今次再與祖兒聯手，令人期待她們將如何把《AURA》的概念帶到啟德主場館，呈現前所未見的舞台效果。