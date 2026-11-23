隊長Sabrina及Hilary先後以英語及韓文發表得獎感受：「能夠獲得呢個獎項非常榮幸，非常非常感謝代表，今後我哋MYNT會繼續努力。」MYNT事後接受娛樂新聞台訪問時，對Hilary晒韓文大表驚艷，並立下宏願一齊報讀韓文班：「咁就可以同多啲韓國製作人交流。」並謙稱成團後獲益良多：「我覺得呢個旅程我哋學到好多嘢」、「咁快有第二、第三個獎，對我哋係一個好大嘅推動力，亦係我哋努力嘅肯定。」

MYNT先後以紅黑及純白Look現身領獎。獲頒「Public Relations Ambassador」當日，身穿「紅黑配」的6人齊齊晒長腿跳唱《Tic Toc》。值得一提的是，MYNT是次由YS韓國偶像學院院長Yong Heo親自帶領到韓國，並由對方親手頒發「New Star Award」。Yong Heo曾在節目《魔音女團》擔任評判，見證住MYNT如何經歷重重難關逐步蛻變，由他親手頒發「New Star Award」，絕對別具意義。

另MYNT出發赴韓當日是Carmen正日生日，不少粉絲特地前往送機，其餘5位成員則貼心準備蛋糕，為壽星女獻唱生日歌，場面溫馨。Carmen開心表示：「第一次慶祝有咁多人一齊，我覺得好幸福。」