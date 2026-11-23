MIRROR成員AK江爗生憑《我們不是什麼》奪下第63屆金馬獎「最佳男配角」，今日下午帶住獎座凱旋歸來，他的fans生粉一早企定定接機，AK步出禁區後也立即走到生粉前跟他們合照。AK成為出爐的金馬男配角，心情興奮，同時隊友楊樂文（Lokman）及呂爵安（Edan）均到台灣祝賀。 談到Lokman和 Edan驚喜身在台灣，AK表示事前全不知情，當抵達台灣後，才收到Lokman的短訊，「佢話我放假，佢哋又放假過嚟玩幾日。」他估計Lokman 可能特登來台灣支持他，Edan 則是來台灣傾談工作計劃，順道支持他，至於甚麼工作不知道。

Edan被拍到戴著黑色口罩、皮褸現身慶功宴，但他婉拒媒體拍照，並向當地媒體表示焦點要放在主角身上。據當地媒體報道，AK聽到Edan會來的時候，反問是哪一個 Edan，及後見到對方現身時，他反問到為何Edan不是為演唱會排練，Edan即謂：「為你特地過來的」，AK隨即用台灣道地口頭禪「屁啦」作點回應。他更稱這二字是蕭子墨教的，蕭子墨也立刻回敬「屁啦」，逗得全場大笑。 至於低調到台灣的原因，Edan指因為AK請假來台灣參加金馬獎，大家因此突然間有假放。他透露自己此行主要是為了洽談明年在台灣的合作計劃。他又透露隊友們都估田啟文拎男配的機會大一些，看到AK第一次入圍就抱回金馬獎座，MIRROR全員都替他感到無比驕傲，並盼MIRROR未來有機會能來台灣開演唱會。