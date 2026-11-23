《女神配對計劃2》昨晚（22日）播出的第12集。被喻為「高手過招」的陳星妤（Yvette）及關經翰（Oswald）在單對單約會中局勢驚現180度變化！原來極度缺乏安全感的Yvette，連積極學滑雪也是源於「我唔想你揼低我」、怕被嫌棄：「我以前另一半滑雪好叻，我想陪到佢更多，唔想佢鍾意嘅嘢我踏足唔到」、「可能因為我冇安全感，我唔想被揼低，唔想因為（我）有啲嘢唔識，（大家）溝通唔到。」

情路不平坦

Yvette過往情路絕不平坦，除有愛蒲前度，還經歷過Long D戀愛，亦遇過以「工作」為名，經常不知去向的另一半：「之前嗰個成日飛嚟飛去，又成日有after party，你知都有女仔又有酒，我信任唔到呀，可能佢都比較貪玩」、「我好記得自己講過：『我發覺次次同你搭飛機，大家都係各自返自己屋企，我哋好似從來都未試過喺同一個地方出發，同一個地方返嚟』。佢好興回程唔同我一班機，永遠都要留多幾日做嘢。我都唔想框住你，我（知）唔可以，但我攰咯。你個世界太豐富，我安心唔到呀。」