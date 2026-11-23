《女神配對計劃2》昨晚（22日）播出的第12集。被喻為「高手過招」的陳星妤（Yvette）及關經翰（Oswald）在單對單約會中局勢驚現180度變化！原來極度缺乏安全感的Yvette，連積極學滑雪也是源於「我唔想你揼低我」、怕被嫌棄：「我以前另一半滑雪好叻，我想陪到佢更多，唔想佢鍾意嘅嘢我踏足唔到」、「可能因為我冇安全感，我唔想被揼低，唔想因為（我）有啲嘢唔識，（大家）溝通唔到。」
情路不平坦
Yvette過往情路絕不平坦，除有愛蒲前度，還經歷過Long D戀愛，亦遇過以「工作」為名，經常不知去向的另一半：「之前嗰個成日飛嚟飛去，又成日有after party，你知都有女仔又有酒，我信任唔到呀，可能佢都比較貪玩」、「我好記得自己講過：『我發覺次次同你搭飛機，大家都係各自返自己屋企，我哋好似從來都未試過喺同一個地方出發，同一個地方返嚟』。佢好興回程唔同我一班機，永遠都要留多幾日做嘢。我都唔想框住你，我（知）唔可以，但我攰咯。你個世界太豐富，我安心唔到呀。」
戥Yvette心痛
Yvette坦言選擇坦白，全因想給Oswald一個公平的選擇條件：「我會想坦白講晒佢，你接受唔到，我寧願大家唔好嘥時間。」面對如此坦誠脆弱的Yvette，全程用心聆聽的Oswald坦言心痛：「佢好驚將來，我都戥佢有啲心痛。」並相當溫柔兼中Point地安撫「脆弱Yvette」：「I am not your ex bf.」事後Oswald坦言感受到Yvette是very sweet和好真的女仔，二人關係邁進一大步：「希望佢唔好逼得自己咁緊要。」
方智弘何沛珈加深了解
另一Pair透過單獨約會加深了解的，還有方智弘（Oscar）和何沛珈（Roxanne）。Oscar坦承自小開始已是想很多的人，別人一個舉動也能觸發他內耗；而Roxanne則因自己試過Emo了也不自知，才對Emo男有所保留，Roxanne憶述：「我嗰時覺得自己冇乜嘢，覺得自己好開心，但原來Emo咗有兩、三年，成日都會無啦啦揸揸吓車都喊」、「我媽咪走咗，跟住我每一次講起（媽咪）都會喊，然後我見網上面好多人話我消費屋企人，再加上（當時）自己情緒唔好，我係好唔開心。最唔開心時，我真係有試過想離開呢個世界。」又坦言今時今日的強大，全因想保護身邊人及責任感，對於Roxanne甘為別人變強人，Oscar坦言被吸引：「呢個成長幾吸引到我。」
對於Roxanne說出自己最脆弱一面，Oscar事後受訪直指「好心痛」：「當你有認真諗過我唔想喺呢個世界，係代表你背後有幾重，壓得你有幾實。」並了解Roxanne為何懼怕Emo男：「因為唔會想返去嗰個狀態，嗰個狀態太難受，我完全明白。」