袁澧林（Angela）憑電影《第四幕》成功擊敗余香凝、鍾雪瑩等對手，首度榮膺金馬獎影最佳女主角。她返回後台時，仍難掩激動心情，攬住工作人員抱頭痛哭，並表示有很多人忘記道謝。她又大叫「我唔記得多謝《第四幕》台前幕後，點解落咗台先記得！嗚！」

袁澧林補充說：「首先就係因為腦海一片空白，所以就打亂咗，講得唔係咁好啦個speech。首先就係唔記得咗叫古天樂做古天樂先生，感到好抱歉。另外就係我唔記得有冇多謝《第四幕》嘅台前幕後所有嘅工作人員，同埋所有嘅演員，好多謝佢哋！因為如果冇佢哋，就成就唔到一套觀眾咁喜愛同埋可以令到我角色攞獎嘅電影。」