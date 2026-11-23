袁澧林（Angela）憑電影《第四幕》成功擊敗余香凝、鍾雪瑩等對手，首度榮膺金馬獎影最佳女主角。她返回後台時，仍難掩激動心情，攬住工作人員抱頭痛哭，並表示有很多人忘記道謝。她又大叫「我唔記得多謝《第四幕》台前幕後，點解落咗台先記得！嗚！」
袁澧林補充說：「首先就係因為腦海一片空白，所以就打亂咗，講得唔係咁好啦個speech。首先就係唔記得咗叫古天樂做古天樂先生，感到好抱歉。另外就係我唔記得有冇多謝《第四幕》嘅台前幕後所有嘅工作人員，同埋所有嘅演員，好多謝佢哋！因為如果冇佢哋，就成就唔到一套觀眾咁喜愛同埋可以令到我角色攞獎嘅電影。」
袁澧林再次感謝因癌離世的經理人：「因為呢一個係我覺得入行以嚟最驕傲嘅一件事，咁我之前嘅經理人Mee Yian就睇唔到啦，但係佢真係喺我仲係菜鳥嘅時候，就已經好支持我，所以我真係好多謝佢，令到我變得更加勇敢同埋強大。」袁澧林對於家人的支持無限感激：「同埋想多謝我嘅屋企人啦，啱啱喺台上面冇多謝，係因為好怕會影響到佢哋，佢哋想要一啲私隱，我屋企人都係好愛護我、好愛錫我，所以佢哋又特登嚟咗台灣支持我，所以就好多謝佢哋。」最後她希望《第四幕》票房大賣：「如果唔係大賣都賣得好啲，我都好OK㗎！因為都想試一試囉，未試過嘛。多謝！」