《女神配對計劃2》昨晚（22日）播出的第12集。「有嗰句講嗰句」的陳若思（Amber），約會時「反客為主」鼓勵吳兆麟（Alan）不要再「收收埋埋」，直接將缺點攤出來。Amber說：「一個人冇可能全部都係優點，Alan俾我嘅感覺就係有道高牆，令我覺得好難接觸真正嘅佢，或者係我未令到佢有安全感，可以放低佢嘅包袱，俾我睇佢醜陋嘅一面。」 為了回應Amber，Alan即順從地攤出自己三大缺點，分別是哩hea、丟三落四及超級工作狂，過夜唔洗碗之餘，曾「唔見咗十幾個AirPods」，又謂自己會因為掛住做嘢唔覆人，並曾與前度因而爭拗，Alan說：「我鍾意做嘢，令我好容易忽略咗身邊嘅人。」

甘為婚姻犧牲事業 近年主力在內地拍短劇的Alan，順勢問Amber能否接受和男友一個月只見一次，Amber聞言老實回答不可接受：「唔得㗎，會分手㗎一定！我覺得我嘅青春係有限，一年只見12次，而我又唔知你會唔會喺另一邊追其他女仔，會好冇安全感」、「我係好需要陪伴嘅女仔。」當得悉Amber擔憂後，自稱「工作狂」的Alan竟退一步表示若遇到結婚對象，不排除願意為對方犧牲事業，誠意十足，Alan說：「因為組織家庭對我嚟講都好重要。」說畢，被Amber屢批「講多過做」的Alan，竟向Amber送上鮮花，令Amber坦言好Sweet，網民亦坦言覺得二人關係漸入佳境。

Ice送半空白相簿 同樣要著力解決「相處時間」的，還有俞鋆瑞（Ice）和郭珮文（Juliana）。為了令Juliana對二人的未來更有信心，Ice準備了一本貼滿了二人昔日無數個「第一次」合照的藍色相簿，並刻意留白後半部分，明言希望在將來的日子，能與阿Ju拍下更多滿載美好回憶的照片將相簿填滿；而第一步「邁向未來」行動，是先復刻二人兩年前在海洋公園的甜蜜合照，Ice表示：「我想在外面一模一樣的地方照個照片，然後放在這裏，continue our story」、「這張照片maybe is the first one of many more」、「以前的story ends，It’s the beginning of new one，Many more to go，（邊說邊揭）十年，一百年，嘩！」如此有心思，難怪阿