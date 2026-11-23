昨日是蔡卓妍（阿Sa）的44歲生日，其經理人霍汶希上載照片，見到有阿Sa的老竇、老公林俊賢一齊在家中慶祝。霍汶希（Mani）留言說：「今日其實係三喜臨門呀！多謝阿Sa將尋日（22日）咁寶貴嘅生日正日留咗俾我呢個『老母』一齊慶祝，留喺屋企簡簡單單、舒舒服服過生日真係最開心～ 一路見證住你人生唔同階段嘅成長，見到你身邊有家人同朋友錫住、過得咁幸福，真係比乜嘢都開心！喺我哋心目中，你永遠都係值得被全世界寵愛嘅小公主 SaSa，生日快樂！願你每一日都無憂無慮、繼續做自己鍾意嘅事發光發亮，健健康康、平平安安、永遠幸福快樂！Happy Birthday！老母愛你呀！！#正菜妍生日快樂 #三喜臨門 #老母愛你」

Mani一句「三喜臨門」隨即惹來阿Sa大肚疑雲。不過，Mani在上一個PO表示祝容祖兒雙喜臨門，因為祖兒除了宣布演唱會加場，刷新啟德主場館單次開最多場次的歌手新紀錄，同時第19度躋身叱咤「我最喜愛女歌手」五強。未知Mani是否把阿Sa生日當一喜外，還是另有所指。

至於壽星女阿Sa日前就貼出生日靚相，留言說：「又大一歲。每一年都有唔同感受，無庸置疑今年最大嘅改變，就係我多咗一個新身份，多咗好多家人，收到滿滿嘅愛，更珍惜每一個當下，學識取捨去面對生活同工作。當然我都仲係嗰個最鍾意食嘢、瞓覺、繼續努力學習變得更好嘅蔡卓Sa。」她亦送上祝福，盼身邊人平安健康：「所有愛我同我愛嘅人，都可以好好享受生活入面每一份美好，大家嘅祝福我全部收到晒，多謝你哋一直都喺度。」