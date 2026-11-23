容祖兒近日晉升為英皇董事局成員，同時她宣布演唱會加至6場，而且第19度躋身叱咤「我最喜愛女歌手」五強。喜事重重的她今日到尖沙咀出席品牌活動，同場還有品牌大使韓國人氣演員邊佑錫（Byeon Wooseok）、王丹妮、何超蓮、胡智同、黃溢濠及一眾時尚名人等，共同慶祝新店隆重開幕。

6場夠晒數 談到她加開至6場，她說：「多謝大家支持，無論係做一場或者定係做六場，付出嘅努力同準備係一樣，但依家可以俾更多觀眾欣賞到係勁開心！真係好多年冇開演唱會，同埋喺一個新嘅場地，對自己、團隊嚟講係一個好大嘅挑戰。我成個Team都好開心，因為我哋嘅努力可以令到更多嘅觀眾欣賞到！」 問到會否再加場，她表示除非放棄彩排、搭台時間。當記者指出見到中間有一日空檔時間，她高呼「好殘忍丫咁！」她坦言自己也孭了一身飛債。對於成功打入叱咤「我最喜愛的女歌手」最後五強，她表示已經有一段時間沒有上榜，自己會以平常心對待，「今年我的確係好努力嘅，要開演唱會，我係嗰啲一係唔做，一早就做好佢嘅人，結果係點唔緊要，付出咗努力就可以！依家最緊要係演唱會，但頒獎禮會去嘅！」

想設立康樂部 談到她消瘦了不少，是否操練過度所致，她表示由《25+英皇群星演唱會》開始瘦，「嗰輪要跳舞，減減吓我就停咗，自己都冇再減啦，可能有太多嘅工作，好多會要開啦！」當記者笑她成為公司董事要頻頻開會，她笑謂：「唔係丫！虛名嚟㗎，無加人工，未見到有咩分別！」再問她成為董事後有沒有任何對公司的抱負，她表示最重要歌手做得開心，「如果第二時可以參與（會議），我會建議公司開拓一個娛樂嘅部門，可以令到大家返嚟齋玩，玩完大家先至會做嘢更加落力做嘢！（你係咪做埋康樂組組長？）呢個從來都係嘅！如果有呢個銜頭之後，實踐嘅機會就會更加大啦！」她直言希望可以公司出錢請所有人去旅行。

盼熱誠幫到公司 問到謝霆鋒的職能，祖兒表示對方有生意頭腦當然是搞生意，或下次去旅行由他負責煮食，當然錢要由他付。至於有沒有同事火速獻殷勤，祖兒說：「冇喎！一來我唔覺得有咩分別，同埋我都冇返過公司！」他透露跟霆鋒也是一同學邀請加入做董事，「公司係楊生咁多年來嘅心血，我哋亦係最元老級嘅藝人，我相信佢對我哋嘅栽培，由細到大都大家有目共睹，依家我哋都算係有一啲自己嘅成績，相信佢都係希望我哋嘅精神可以繼續延續落去，所以就用我哋對呢個行業嘅熱誠一齊參與呢一間公司度，灌注更多力量落去。」