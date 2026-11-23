蔡楓華在翁靜晶的網上節目上公開自己近年無緣在紅館開騷原因。

現年65歲的蔡楓華，最近獲翁靜晶承諾豪花百萬贊助再登紅館舞台，惟入紙申請後卻傳來「大家憤怒的消息」，蔡楓華今晚（23日）在Facebook上透露明年10月紅館檔期最終未能獲批，令他重返紅館開演唱會的計劃只好再接再厲。

蔡楓華對上一次在紅館開騷已是2012年，可惜近年他每次開騷的地點只限於荃灣大會堂，早前蔡楓華作客翁靜晶的網上節目，他就表示：「好多人唔明點解蔡楓華成日都要喺荃灣大會堂，呢個問題你要問政府！政府唔俾，文化中心唔俾，呢度又唔俾、嗰度又唔俾，迫於無奈我一定要揀嗰啲場地。」11月2日，蔡楓華出po宣布：「衷心感謝全港和國內的歌迷及支持者的支持，亦受到萬衆之期待，今天我已入紙紅磡香港體育館，申請2027年10月之檔期，期待順利獲得紅館批場，到時敬請大家鼎力支持！」