現年65歲的蔡楓華，最近獲翁靜晶承諾豪花百萬贊助再登紅館舞台，惟入紙申請後卻傳來「大家憤怒的消息」，蔡楓華今晚（23日）在Facebook上透露明年10月紅館檔期最終未能獲批，令他重返紅館開演唱會的計劃只好再接再厲。
蔡楓華對上一次在紅館開騷已是2012年，可惜近年他每次開騷的地點只限於荃灣大會堂，早前蔡楓華作客翁靜晶的網上節目，他就表示：「好多人唔明點解蔡楓華成日都要喺荃灣大會堂，呢個問題你要問政府！政府唔俾，文化中心唔俾，呢度又唔俾、嗰度又唔俾，迫於無奈我一定要揀嗰啲場地。」11月2日，蔡楓華出po宣布：「衷心感謝全港和國內的歌迷及支持者的支持，亦受到萬衆之期待，今天我已入紙紅磡香港體育館，申請2027年10月之檔期，期待順利獲得紅館批場，到時敬請大家鼎力支持！」
可惜，蔡楓華大嘆攻紅館之計劃暫時失敗，他寫：「又是一個令大家憤怒的消息，我已收到通知，2027年10月的紅館檔期最終未能獲批。看到這段時間大家一直為我集氣、留言打氣，甚至比我更緊張申請結果，我真的非常感動，也深知大家有多期盼這次演出能夠成真。收到不獲批核的通知時，心中難免充滿憤怒和不公，公義何時得到彰顯，是否大家的聲音和這份期盼，還未足夠被聽見嗎？但大家的每一份支持，都是我絕不放棄的最大動力。既然10月檔期未能如願，我決定立刻重整心情，現已正式再度入紙申請2027年11月的紅館檔期！」他自言只要還有一絲希望，都會為了跟大家的約定全力以赴，亦希望支持者繼續跟他並肩作戰，要把這份聲音傳得更響更遠，蔡楓華揚言定會爭取到底，深信公義必定會來！
蔡楓華最近於昔日拍檔翁靜晶為網上節目《危險人物2.0之楓華奇案》再合體，蔡楓華在節目上表示最近問過價，得知紅館開騷大約要400萬資金，當時翁靜晶拍心口稱會贊助對方，並豪氣說：「我係一個好慳好窮又冇錢嘅人，但係我好願意出呢100萬，好唔好呀？最多出到200萬啦，好辛苦㗎喇。有心去做點解唔做？錢啫，唔係好大問題，好冇呀？如果要做，佢哋一定夾到出嚟，做乜要聽人制肘？400萬就400萬 ，而家社會唔同，啲人買架車都幾百萬。」對於蔡楓華不獲批明年10月紅舘檔期，翁靜晶亦立刻發文寫：「剛獲告知蔡楓華申請10月紅館失敗。屢敗屢戰，我們再申請11月！天道酬勤再接再厲。有志者事竟成。」誓要支持老拍檔到底。