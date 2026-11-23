JW多謝王生

王至尊身為Live Nation老闆兼本地足球隊公民班主，他被爆去年11月已在土耳其娶JW為妻；適逢結婚一周年，王至尊今日（23日）在Threads公開五張婚禮靚相，並寫：「一年前我喺伊斯坦堡同一個最了解我嘅人拉埋天窗，講真有一段時間真係覺得自己唔會結到婚，直頭諗過人工造B就算。但人生在世，要喺呢個世界上搵到一個理解你了解你嘅終生伴侶係一件好難嘅事，搵到一個可以明白你24小時工作，接受你明白你長期超高壓，更加係難上加難。但我慶幸我搵到，因為好難得有一個背景價值觀都好接近同時間亦都經歷過，再明白又真心想大家好嘅更加難。」他tag下愛妻JW帳戶，sweet爆寫上「慶幸我找到你」，並分享了數張伊斯坦堡婚禮上的照片，除見到一對新人齊切超巨型士多啤梨蛋糕外，新娘更露出幸福甜笑，王至尊最後還多謝當天受邀出席婚禮的朋友：「要一年之後先有少少嘢被流出，證明大家都係為我哋好同好口密嘅朋友。希望未來嘅路上我哋可以繼續一齊前行。」