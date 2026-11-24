MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日(23日)現身銅鑼灣出席新專輯《Halo》簽名會，由今年1月23日開始，每個月的23日均會推出自案創作新歌，至11月23日與Hellosss(fans暱稱」齊齊為「23之約」劃完美句號。大批Helloss迫爆商場，舉起黃色星星燈與Ian合照，見證別具意義的「雙重第一次」。Ian回想，「當年推出第一首Solo 歌《正式開始》，我也是在這裏做宣傳。事隔6年，如今第一次舉辦個人專輯簽名會又回到同一個地方，感覺特別熟悉和親切、今晚見到很多當年《正式開始》宣傳時已經在場的熟悉面孔，很感謝大家一直以來都在支持我！」

新專輯9首歌曲均由Ian包辦曲詞，他坦言落實「23之約」有壓力，起初公司亦擔心能否順利完成：「am team怕我逼得自己太緊，因為仲有其他工作，但開始咗之後係樂在其中，創作上、錄音都好順𣈱，幸運亦都開心。」主持陳安立又讀出Hellosss寫下關於「那抹柔光」的分享，感謝Ian音樂的陪伴，令他感動不己，「我覺得大家都係我嘅光，以前都曾經講過，自己都經歷過覺得灰灰濛濛嘅階段，唔知下一步要做啲咩，唔知條路要點樣嘅階段，今年嘅歌都寫咗呢啲故事，夜晚『黑媽媽』唔知去邊，但心中有信念，就會見到墱塔嘅光，引領我行去邊，大家就好似係我嘅墱塔。」

《Halo》附精美相冊，原來Ian特地赴日本鳥取捕捉「那抺柔光」，最難忘是為了拍日出美景，凌晨3時起床，可惜天色陰沉未能如願，反而日落時拍到有日出feel的相片，「即係『叮』一聲覺得好有意義，有時人生期待某啲嘢，想呢刻發生但冇發生都唔使太失望，佢會喺perfect moment出現返。」問到可有計劃推出個人寫真，他就斷言沒有相關計劃。

新專輯已售罄，不少Helloss都期望加印，Ian就和應：「我都會公開爭取，我媽咪都未有，希望幫佢成功爭取。」今次簽名會名額有限，僅300位，他多謝Hellosss即使沒有抽中簽名，仍然現身支持，並承諾，「如果第日anytimes你揸住隻碟見到我，都會幫返大家簽名。」不過他補充希望別要在太狼狽的情況下簽名，他憶述，「試過去緊廁所，隔籬問我可唔可以影張相，我唯有答：『呢度好似唔係幾好喎！』」

至於會否再辦簽名會，則視乎MIRROR演唱會後檔期。談到團Con備戰，他表示每日都緊密排練，並即席示範single wave，「wave咗喇，唔好再問呢個問題！自己小組同MIRROR嘅排舞都進行緊。」