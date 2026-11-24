電影《善男信女》於第63屆台灣金馬獎頒獎典禮獲《最佳劇情片》、《最佳原著劇本》兩項大獎，導演楊兩全、男主角楊偉倫和編劇火車昨晚凱旋回港，會見傳媒開香檳慶祝。楊兩全仍難掩興奮之情，「我理解係18年前香港電影攞到最佳劇情片，呢一次我哋可以攞到係好榮幸嘅事，同埋好開心香港電影俾更加多人見到。」團隊返港後會繼續努力謝票，楊兩全和楊偉倫笑言，考慮攜同兩獎座謝票，讓觀眾摸摸獎座轉運，順便帶旺票房，楊兩全認真表示，「希望大家見到香港電影人嘅努力，成日話電影寒冬，我唔諗呢樣，我自己好熱，將呢種熱情用喺創作上。」楊偉倫又出招，幽臉紅紅的楊導一默，「佢熱㗎，熱到喺塊面刮沙。」

推「喊包全集」 火車自封「吉祥物」 楊偉倫自言性格內歛，但宣布電影得獎一刻，罕有地開心到從座位彈起身「Wow」，逐一擁抱團隊成員：「正如我謝票成日都會講 ，呢部戲劇本拍攝、演出都好好，好開心一齊為咗同一方向，拍出一套好溫暖嘅電影，所以有呢個成績，好興奮。」火車形容最佳劇情片如壓軸大獎，開心台前幕後付出努力得到肯定，鍾雪瑩、伍詠詩、彭秀慧等都喜極而泣，除了鍾雪瑩罕有地情緒激動，阿卵大爆伍詠詩幾乎由頭喊到尾，足以推出「喊包全集」。談到在台上公開「搲撈」，火車強調事前問准導演，「我入行寫嘅每一套戲都有入圍金馬，希望大家搵我呢個『吉祥物』為幾部電影編劇，《但願人長久》《填詞L》和《善男信女》，其他都未報，報咗就會有！」

獲張震李安鼓勵 震咗一震 楊兩全在頒獎台上多謝好友李駿碩導演，他表示對方在美國，稍後才回港，笑指不用錫錫擁抱，「我們的關係非肉體！」談到今次得獎原因，楊兩全表示評審指《善男信女》幽默得來又有膽識。他自爆在午宴時，金馬獎執委會主席張震已主動表示好鍾意，「第一眼見到我已經話想同我合作，好開心！嗰刻震咗一震，佢叫張震嘛，會努力寫劇本，劇本行先，然後睇吓有冇機會。」李安亦表示喜歡此作品，鼓勵他們繼續努力，「覺得年輕嘅電影人要繼續好好加油，鼓勵同支持我哋。」

入圍已喜出望外 與劉冠廷同感受 對於今次失落男主角獎，楊偉倫並沒失望：「可以入到圍已經係喜出望外到一個極點，我係睇晒佢哋啲戲囉，我真係覺得佢哋每一個人都係非常非常好，我覺得能夠列入佢哋一齊提名嘅位置上面，我都係非常好啦係咪？已經好足夠，同埋之前都講，我可以做一個正正常常嘅男主角而有提名，對我演員路上，提名已被肯定，已經非常好。」他透露宣布前也想過在台上要講甚麼，但宣布不是自己，立即拍掌戥劉冠廷高興，「好得意係佢（劉冠廷）上台講嘅嘢，同我自己心底入面作為一個演員嘅一啲心態好似，即係如果我有機會上去上台講嘢，都可能有類似嘅説話。」對於袁澧林奪得金馬影后，他坦言私心希望鍾雪瑩獲獎，但跟袁澧林亦是好朋友，3位入圍者都是好友，誰得獎也會戥對方開心。

寫首《點解你在紅地毯邊》 「朱凌凌」兄弟朱栢康、朱栢謙與白只等人特地前往台灣支持，楊偉倫直言事前已知道，但不知道他們會與AK粉絲一起企紅地毯等候，「我做緊訪問，你知我啲國語非常好，我要好留心，如果唔係聽唔清楚，我聽到有人大叫我個名，我一擰過去見到，我真係笑咗出嚟，但真係好感動。」問到「朱凌凌」可會為此推出新歌，阿卵就笑指可寫《點解你在紅地毯邊》。對於他被封「港版許光漢」，楊兩全抵死搶白，「我見Threads有人寫，某啲角度都似。」談到與真阮經天同場，問到可有「港版阮經天」麥沛東，阿卵即謂，自我介紹「港版許光漢」，他笑言，「喺人哋嘅地方唔好失禮，香港嘅圓形阮經天，自己知就算，唔好嚇親人。」他大讚台星友善、靚仔和有型，例如知他國語嘛嘛，貼心找陳澤耀翻譯。