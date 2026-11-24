MC 張天賦日前帶著《E=MC² 演唱會2026》登陸馬來西亞，於雲頂世界雲星劇場（Arena of Stars, Resorts World Genting）舉行演唱會，全場座無虛席。相隔兩年再與當地「賦二代」聚首，MC 首唱新歌《未深入但了解》送獨家驚喜。接著將於本周五、六(27及28日)舉行澳門站，他透露已成功爭取延續紅館站的精彩嘉賓環節：「好似嗰啲討論度好高嘅道具同舞台效果，都應該會原汁原味帶過去俾澳門觀眾睇。」
由於澳門站檔期貼近 MC 的 12月1日30 歲生日，他笑言長大後已很少特別慶祝：「但如果到時澳門歌迷現場推蛋糕出嚟同我大合唱生日歌，我應該會好尷尬，不過心裡一定好感動！」踏入男人三十，MC希望心境同精力都可以保持住最佳狀態，繼續可以在舞台上演出、努力。
演唱會甫開場，MC 身穿華麗紅色盔甲造型從升降台登場，聯同舞者跳唱《TIP$Y》、《This is MC》及《168.5》等快歌，瞬間炒熱氣氛。隨後他換上白色花邊西裝，深情演繹《老派約會之必要》及《東邪》。當《老派約會之必要》前奏響起，場館內隨即飄下粉色羽毛，畫面浪漫。
在 TALK 環節中，MC 感性表示：「今次巡演同兩年前一樣，都係揀咗馬來西亞做海外第一站，對我嚟講好有意義。雖然我本身有少少驚搭飛機，但一諗到呢度有好多歌迷等緊我，就變到好期待。」面對雲頂的高原環境，MC 坦言演出期間略感缺氧，需吸氧氣調整狀態。台下歌迷隨即大喊「MC，你很大隻！」，他聞言幽默自嘲：「係呀，比起今年7月喺紅館開騷嗰陣的確肥咗少少，早排試衫先驚覺自己靜悄悄增咗磅！」逗得全場大笑。
為拉近與觀眾的距離，MC 獻唱《時候不早》及《反對無效》時特地走下台與歌迷握手，緊接的《世一》更引發全場大合唱。演唱會中段畫風一轉，MC 揹上電結他從升降台型格現身，帶來連場搖滾演出；演繹《一百個未老先衰的方法》時，舞台則簡化至僅剩呼吸機造型咪架及一盞聚光燈，讓全場聚焦於他的細膩唱功。此外，他亦獻唱了《Ain't No Fool》及《I'm Okay》兩首英文歌，展現多面音樂風格。尾聲時，MC 衷心感謝馬來西亞歌迷一直以來的陪伴，面對全場熱烈的安可呼聲，他亦順應民意臨時加唱一曲，為當晚演出畫上句號。