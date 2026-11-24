陳奕迅（Eason）旗下音樂品牌EAS MUSIC首位女歌手KALAI家麗，上周六（21日）推出國語新歌《愛上你的我就像個廢物》。這次家麗親自包辦作曲及填詞，將一個女生在愛情中的卑微、執著與不甘心，甚至愛到逐漸失去自己的心情，毫無保留地寫進歌曲。最有趣的是，新歌還暗藏一個與老闆陳奕迅有關的小彩蛋！雖然是一首國語歌，家麗卻將熟悉的香港生活場景寫進歌詞。由窗邊風景、風鈴聲、手機鈴聲，到尖沙咀星光大道的甜蜜回憶，拼湊出一段由相愛到漸行漸遠的感情。曾經兩個人在街頭聽歌、打鬧，明明夜了還捨不得分開；如今卻變成一個不斷遠去，一個仍然苦苦追逐，甜蜜回憶與現實形成強烈對比。歌曲開首更藏着一個有趣的小心思。女生漫無目的地等待，呆望窗外，耳邊播放着陳奕迅的CD，突然傳來男方一句「我生病了」。原來這句簡短的男聲，正是請來Eason親自聲演！短短一句日常對白，為歌曲添上一個意想不到的小驚喜。