Marvel Studios年度壓軸電影《復仇者聯盟：末日降臨》（Avenger：Doomsday）將於今年12月16日大銀幕上映，終極預告昨日（23日）網上曝光，隨即在社交平台掀起熱話，粉絲熱烈討論片中「變種特攻」X-Men鐳射眼高喊「To me, my X-Men！」、神級英雄同場集結，以及史提芬羅傑斯隱藏多年的秘密！

史上最賣座超級英雄系列《復仇者》第五集《復仇者聯盟：末日降臨》，公開的全新預告甫開場，延續了第四集《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）早前「加碼重映版」的新加插畫面，由基斯伊雲斯（Chris Evans）、希莉艾維（Hayley Atwell）飾演的史提芬羅傑斯（Steve Rogers）及卡特探員（Peggy Carter）攜同已長大的兒子共度平靜生活，並猶疑是否要對他揭露自己超級英雄的身份。史提芬一句「我們有六個人，叫復仇者聯盟」，勾起不少影迷回憶，引起網民共鳴。

今次終極預告更有大量令人尖叫的全新畫面，包括由希莉辛菲（Hailee Steinfeld）飾演的女鷹眼凱特畢夏普（Kate Bishop）首度亮相；三位身穿綠色、紫色及紅色的神秘魔法使者，更會現身羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）所演的末日博士（Doctor Doom）身後；多場全新大戰，包括新美國隊長更與鐳射眼作出正面交鋒；雷神更展示前所未見的金色閃電，進一步令網民猜測他是否獲得傳說中的「奧丁之力」; 片尾彩蛋更見雷神與美國隊長的搞笑默契，成為預告又一亮點。