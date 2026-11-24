聖誕節將至，香港崇光百貨與香港迪士尼樂園度假區 「Step Into Chnristmas Magic」聖誕企劃，將香港迪士尼的「A Disney Christmas」濃厚節日氣氛帶到崇光啟德店及銅鑼灣店。今日（24日）中午，陳家樂、連詩雅（Shiga）以夫妻檔現身SOGO啟德店的「Step Into Christmas Magic」聖誕主題活動，兩人置身5.3米高的聖誕樹表現興奮，大會還安排《魔雪奇緣》（Frozen）的Elsa與Anna登場，家樂與Shiga更獲送上可愛的Olaf公仔，令兩人愛不釋手。活動在一片濃濃的節日氣氛下進行，陳家樂自言平時會為愛妻及乖女陳星頤（Camila）充當御用攝影師，但兩歲半囡囡最近學會拿起手機拍攝，笑言自己也可以成為被攝對象。

玩role play搭飛機 陳家樂與連詩雅接受訪問時透露已為Camila準備好聖誕節目，一家三口決定今年會去迪士尼樂園感受飄雪效果，因為囡囡最近愛上《魔雪奇緣》，更開始識唱《Let It Go》，今日收到Olaf公仔會立即孝敬女兒，Shiga稱：「其實剛才見到Anna、Elsa喺度，我哋就話今天應該帶個女一齊嚟，不過唔緊要，我哋之後帶佢去主題樂園都可以再影相。」Shiga大讚老公在囡囡出世後很著重儀式感：「我真心要讚，自從有咗個女後佢都多咗好多呢啲儀式感，我哋每年聖誕節都一定要影輯相，生日又要影，到新年都會影輯相。」到時會一家人會穿上聖誕套裝感受節日氣氛。由於兩人各有各忙，暫時沒有時間帶囡囡去旅行睇真雪，寄望明年初可以展開一家三口首趟旅行，當問到會否擔心阿女首次搭飛機會全程扭計？陳家樂表示上網見過有爸爸為小朋友帶備耳塞上機，相信他也會效法。家樂更打算跟Camila玩角色扮演，到時教囡囡在飛機上要有甚麼跟著做，或會事先練習一下。Shiga又稱小朋友遇上氣壓也會受驚，可能儘量選擇不用搭長途機的地方，並準備一堆玩具給囡囡：「平時出街，我自己都好少俾螢幕佢睇，俾多啲實物玩具佢玩，希望食完飯都唔好嘈到隔籬枱。」

陳家樂今年推出首支個人派台單曲《我們都是無名氏》，Shiga指囡囡鍾意聽爸爸唱歌，家樂表示：「佢知道我冇乜信心，所以成日俾鼓勵我，我又成日借啲倚俾我嘅片佢睇，諗住等佢快啲記熟我首歌，但佢記唔到我首歌。」但Camila聽了幾日聖誕歌已經識跟住唱。陳家樂目前正積極寫歌，希望明年會有第二支個人作業，他談到題材即說：「我目標繼續係自己作曲、填詞，因為自己都有啲感受想寫，例如最近我有一種感覺好想寫，就係失戀，同個女之間嘅關係有啲失戀感覺，好奇妙，冇想過自己仲有機會失戀，點知原來每日都好似戀愛，但到夜晚又失戀，好特別呢個感覺，好想記錄低寫成一首歌。」身旁的Shiga不僅沒有呷醋，還笑言每日食花生當睇戲。