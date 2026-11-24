可以改叫樊樊掂

肥仔最新暖心單曲《我很重但你肯牽手》由Harry Kwan作曲，邀得在《日落下的彩虹》中飾演「Caca B」的阿Gi填詞，透過貼地細膩的筆觸寫出城市人要供車、供樓、又要OT各樣壓力，還保留Fatboy獨有的自嘲元素，發揮出阿Gi的創作才華，亦足證兩人建立出不少默契。談到為何會想到找阿Gi填詞，肥仔笑指：「初係打完pickleball同阿Gi閒聊，佢突然話想試下填詞，我就真係俾佢試吓。」原來公司同事初時只抱住「試吓無妨」心態，打算給阿Gi兩星期時間，殊不知當收到份詞後大家都大嘆驚喜，尤其是「供車供樓 怎得救 連肚腩過重 也照舊 你陪我飲酒」，肥仔覺得寫得好到位：「供車供樓係好多港人嘅重擔，但壓力咁大對方仲肯陪你一齊捱，呢句真係好有共鳴。」事實上，阿Gi近年活躍綜藝節目，擔任主持相當稱職，曾擔任文字編輯的她，不僅擁有理大product design學位，還取得pickleball教練牌、專業紋身師資格等，更為獨立樂隊「鬥牛梗」擔任低音結他手，加上最近在賽車比賽上獲獎，絕對稱得上是「樊樊掂」！