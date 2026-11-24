黃淑蔓（Feanna）入行11年首次舉行個人專場，其一連兩場的演唱會《蔓蔓蔓蔓蔓蔓 Echoes of MAN》昨晚（23日）圓滿結束，Feanna以美少女戰士造型登場，連咪高峰也設計成變身魔法棒，她先以快歌《蔓中無一美少女》、《猜猜我是誰》、《Eye to Eye》與《喵！》炒熱氣氛，獻唱《喵！》時更化身可愛貓貓落台與fans近距離接觸，令全場尖叫聲不斷！ 其後Feanna換上白色露肩公主裙，獻唱《梗頸四》前深情剖白曾陷入迷惘期，並說：「這首歌幫了我很多，在這一行打滾的心態上，因為自己出道一段時間，也曾經歷過迷茫，經常懷疑自己是否歌唱得不夠好？長得不夠漂亮？身形不夠纖瘦？不夠個人特色？之前的確有一段迷惘時期，以及自我質疑的時期，我要多謝鍾說，因為她寫了這首歌給我，叫做《梗頸四》，你們知道是甚麼意思嗎？不知道的一定是Gen Z，哈哈！總之是講第四名啦！很多時會覺得自己無法站上舞台，是否等於我是第四名呢？久而久之便忘記了自己喜歡唱歌的初心，甚至會想盡快唱完落台吧！這首歌正正可以陪伴同樣在追夢的大家，無論結果與過程是怎樣也好，最重要是毋忘初心！」

身為動漫迷的Feanna選唱了日本二人樂團Yorushika的《花之亡靈》與偶像Ariana Grande的《For Good》，展示語言能力，並語重心長說：「父母從小到大沒有要求我要成為叻人，而是教導我要成為善良的人，亦感激經理人教化了我11年，才成就了今日的我。」她又強調不會在演唱會流淚，事關妝容的眼睫毛是新的，擔心流淚時會「喊甩睫毛」，Feanna續說：「歌單由Opening至《For Good》都在營造一種童話的感覺，但其實現實中並沒有太多童話，我的童話都是由你們創造給我的！」隨即送上衛蘭前輩的《就算世界無童話》感謝歌迷一直以來的愛戴！

開騷前已預告會表演一系列動漫歌的Feanna，當然有成為「找數真女子」，唱完金像獎上奪得「最佳原創電影歌曲」的《華富一號》後，便將心愛的動漫主題曲包括《魔法少女》、《守護甜心》、《唱K小魚仙》與《自動勝利 Let's Fight》等串連成組曲，邊唱邊跳high爆全場。Feanna更Real爆說：「因為從小愛看《唱K小魚仙》，令我變得戀愛腦，所以長大後唱情歌也算發揮不俗，哈哈！」之後唱出舊作《如果青春不會有盡頭》。

Encore時段，Feanna率領全場合唱今年大熱作《旋轉木馬》，更與觀眾齊齊打call，將現場氣氛推向最高潮！狂歡過後，Feanna感謝入行以來一直陪伴自己的家人、團隊及歌迷，並與全場觀眾大合照。作為這次是Feanna首個個人專場演唱會，大會特別邀請了她一眾圈中好友及兒時偶像拍片送上驚喜，分享對她的印象。好像填詞人Oscar笑言首次訪問Feanna時她尚未成年；雲浩影、梁釗峰及陳凱詠大讚她可愛；陳柏宇以「純」字形容她；Serrini笑指她嘴型似雀仔；曾傲棐則覺得她做事很「chur」。至於JFFT成員亦相當搞笑，米爺笑稱對她的最新印象是「食我」，床哥呼籲大家繼續支持「食我」，雞翼更指：「Feanna諗咗嘅嘢，其實唔係要你俾意見，而係要你咁樣做。」馮允謙Jay Fung則替她擁有好作品感到高興，並鼓勵她繼續唱好歌、寫好歌，保持開心。

壓軸登場拍片的還有Feanna的兒時偶像衛蘭，她大讚初次見面時Feanna已經「super sweet」，第一眼見到便直呼「我好鍾意你呀Janice」；最後現身的「哥哥」鄭伊健更發揮幽默本色，笑言：「正所謂唔怕萬一，最怕蔓姐。」看完片段後，Feanna大為感動。面對歌迷高呼「唔好喊」，她低頭沉默片刻後，說：「我唔會喊㗎，好多謝……等陣先，因為我一喊就好醜樣，唔係好似阿雲（雲浩影）喊得咁靚。好多謝大家俾咗個咁好嘅回憶我，我成日都覺得自己好唔叻、好唔靚，好多嘢都做得唔好……OK我忍到！多謝身邊好多人每日都同我講『你做得好好、你好靚、你有料』；亦要多謝屋企人對我嘅培育，我唔係一個好聽話嘅人，亦未必俾到好多嘢屋企，多謝你哋依然咁錫我。大家一齊陪我唱歌好唔好？」隨後全場大合唱《Hey Feanna》及出道作《差一點我們會飛》，場面溫馨感人。唱畢後，Feanna與歌迷約定下次在更大的場地見面，台下隨即高呼「紅館見！」Feanna隨即伸出尾指與大家勾手指尾，承諾會繼續努力邁向更大舞台，最後與樂手齊齊鞠躬致謝，為演唱會劃上完美句號。