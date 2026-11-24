「阿Sa」蔡卓妍今日（24日）現身尖沙咀出席品牌活動，並主持亮燈儀式。剛踏入44歲，是她與Elvis林俊賢婚後度過的第一個生日，自言因籌備Twins演唱會，今年不敢太放肆，只吃了四餐生日飯，其中一日開派對和與Mani霍汶希慶祝。

Mani在社交平台貼出與阿Sa一家的慶祝照片，並留言「三喜臨門」，惹來大肚疑雲。阿Sa笑言收到很多恭賀訊息，「佢（Mani）又衰，講到唔清唔楚。佢嘅三喜係指，首先我生日；第二就係我今年結咗婚後嘅第一個生日；第三係我生日正日同佢都得閒一齊食飯。」阿Sa笑言今年生日最好是多了一個幫手，自爆生日會遲到，要急急搵人幫忙招呼朋友，老公就可即時幫手。