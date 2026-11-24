「阿Sa」蔡卓妍今日（24日）現身尖沙咀出席品牌活動，並主持亮燈儀式。剛踏入44歲，是她與Elvis林俊賢婚後度過的第一個生日，自言因籌備Twins演唱會，今年不敢太放肆，只吃了四餐生日飯，其中一日開派對和與Mani霍汶希慶祝。
Mani在社交平台貼出與阿Sa一家的慶祝照片，並留言「三喜臨門」，惹來大肚疑雲。阿Sa笑言收到很多恭賀訊息，「佢（Mani）又衰，講到唔清唔楚。佢嘅三喜係指，首先我生日；第二就係我今年結咗婚後嘅第一個生日；第三係我生日正日同佢都得閒一齊食飯。」阿Sa笑言今年生日最好是多了一個幫手，自爆生日會遲到，要急急搵人幫忙招呼朋友，老公就可即時幫手。
收阿嬌生日卡
阿Sa開心透露已收到兩份生日禮物，一份是頸鏈，另一份是相冊，「相簿係我哋由拍拖到依家嘅相，都幾靚㗎。」當日Mani和父親都在場，豈不是無法二人世界，她笑指無所謂：「如果生日唔同我老竇慶祝，佢會踩上嚟我嘅party，為咗唔想佢嚟，所以正日叫佢嚟食飯，點知Mani又嚟得。」她透露父親不止一人踩場，更會帶同朋友前來：「佢會係咁唱歌，可能一晚唱10次《下一站天后》，我就唔係好想。」阿Sa又指阿嬌已提早送生日禮物，是一張復古生日卡。因為阿嬌早前執屋，找到以前的收藏的生日卡和貼紙，連演唱會稿都找到。阿Sa說：「佢張生日卡好正，有個西瓜貼紙，因為我最憎食西瓜，佢特登㗎！」
至於晉升英皇娛樂集團董事的容祖兒提出公司請員工去旅行，阿Sa聞言表示支持，最想到歐洲。問到若然老闆楊受成親自邀請她擔任董事，阿Sa即堅決拒絕出任，「我真係廢㗎！」