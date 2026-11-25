粵劇女文武生文華的「天馬菁莪粵劇團」成立26年，去年她籌備25周年演出計劃，因為book場困難到今年11月19至23日才能在沙田大會堂演出。她找來當紅花旦林穎施拍檔，還邀請新劍郎丶廖國森丶温玉瑜、符樹旺等一連五天演出共六場，包括《夢龍與春香》、《洛神》、《販、馬記》、《媚香留情》、《夢斷香銷四十年》（23/11）。文華特別喜歡任白的戲，所以今次特別選了任白的《洛神》、《販、馬記》。她知道新劍郎已減少演出，難得今次肯參演，演曹丕，能夠同台演出令文華感到十分榮幸，更是獲益良多！

劇團25周年 至於請花旦林穎施做拍擋，文華笑言：「穎施有好多戲迷呀，同時從舊年開始，我哋第一套《六月雪》，跟住《獅子山下》，合作好愉快。佢聲線、功架身形各樣都很好，唱得非常好。加上我哋身段上很合襯，我哋一齊跟同一個老師，在演藝學院都是學北派。在學院派排戲方式相似，對舞台要求都同好似，演來都好開心。」今次選的劇生旦戲比較平均，花旦好唱得，揀幾套都是花旦好重戲。 如今文華的天菁莪馬粵劇團成立25年，一路走來真不容易，希望趁著25周年令自己圓夢，和給自己一個交代，行內人認為能獨挑大樑就要孭起一次演五日六場全套劇的大戲，此標準為考量是你的號召力和功力能否配得上是一個有所成就的花旦、文武生。而且帶領個劇團都二十幾年了，都希望個劇團給更多人認識。所以她這次傾力做一次完成一個夙願。

有兩個堅持 原來文華入行有25年歷史，她由寫劇本開始，到舞台監督，從幕後到幕前演出，只是她培養的學生另有安排，只好親自上陣一試，她喜歡任劍輝，所以選擇反串文武生，結果一做廿多年。廿幾年來由做二、三線角色開始，到擔正演出已累積不少經驗，演員資歷深厚，而文華的強項是寫劇本、做舞台製作，更是劇團的藝術總監、舞美及燈光設計。如今要兼顧幕前，她形容自己25年來生活只有粵劇，她有兩個堅持，第一女文武生是香港粵劇的一個特色，不希望其消失，所以她同時還希望培養新演員。第二，女有些戲她很想用自己的方式編排，用自己的方法去演，做傳統戲都好希望有一個不「斷氣」的方式進行（即不落幕之做法），只設中場休息。睇傳統做法會不停有落前幕去間住每場戲，她的戲基本上不會一氣呵成，思路不會斷。而且時間上節省，套戲不用11點才完場，方便觀眾之餘，亦不會影響氣氛，所以當自己起班就開始做不斷幕，但必須要早一日入台排練及排位，會加重成本都依然要堅持，要好沉得住氣。

文華認為：「對演員最大嘅難度要趕轉妝，需要要編劇以劇情上配合，讓演員有時間快速轉裝，每一個同我合作嘅花旦，其他演員都知道我的習慣，藝術目標，大家一定要配合，如果不配合我就情願不合作，好感恩大家都願意。」她的強項是熟悉劇團運作和製作，要兼顧幕前幕後她應付自如，連音響燈光點樣處理，舞台點樣可以變景得容易些都懂。她要多謝以往的經歷，劇團初成立她請內地嘅導演來幫處理，在他們身上都學很多知識，累積了經驗。 組劇團壓力當然來自現實起班經費，文華目前是盡可能多做，希望觀眾對戲曲欣賞。文華透露明年會去桂林做一個交流活動，帶地道的香港粵劇去演出，亦會有用投影動畫做舞台效果。